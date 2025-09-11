Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 11 Eylül 2025 tarihli toplantısında aldığı kararla, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 43’ten yüzde 40,5’e düşürdü. Böylece, politika faizinde 250 baz puanlık bir indirim yapılmış oldu.

PPK ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 43,5’e, borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,5’ten yüzde 39’a indirdi.

ENFLASYONDA YAVAŞLAMA VURGUSU

PPK açıklamasında, “Enflasyonun ana eğilimi ağustos ayında yavaşlamıştır. İkinci çeyrekte büyüme öngörülerin üzerinde gerçekleşirken nihai yurt içi talebin zayıf seyrini koruduğu değerlendirilmiştir” ifadeleri yer aldı. Açıklamada, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğu ve gıda fiyatları ile hizmet kalemlerinin enflasyon üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

SIKI PARA POLİTİKASI DEVAM EDECEK

Kurul, sıkı para politikası duruşunun süreceğini belirterek, “Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir” açıklamasını yaptı.

Orta Vadeli Program’da yer alan makroekonomik çerçevenin bu sürece katkı sağlayacağı ifade edilirken, politika faizine ilişkin adımların, enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentilere göre belirleneceği vurgulandı.

LİKİDİTE YÖNETİMİNE YAKIN TAKİP

Açıklamanın devamında, “Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir” denildi. Likidite koşullarının yakından izleneceği ve likidite yönetimi araçlarının etkili şekilde kullanılmaya devam edileceği aktarıldı.

Kurulun, kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşullar çerçevesinde belirleyeceği ve bu kararların öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir zeminde alınacağı bildirildi.