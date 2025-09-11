Ekonomi dünyasının saygın yayınlarından Time, “Dünyanın En İyi Şirketleri 2025” listesini yayımladı. Listenin ilk sıralarında ABD merkezli teknoloji ve finans devleri öne çıkarken, Türkiye'den de 6 şirket listeye girmeyi başardı. Ancak hiçbir Türk firması ilk 100’e giremedi.

Time tarafından hazırlanan listede şirketler, finansal performansları, çalışan memnuniyeti, sürdürülebilirlik uygulamaları gibi kriterlere göre değerlendirildi. İlk 10’da ABD’li şirketlerin ağırlığı dikkat çekti.

İşte listenin ilk 10 sırasındaki şirketler:

Nvidia (ABD) – 97,62 puan Microsoft (ABD) – 95,97 puan JPMorgan (ABD) – 95,03 puan Alphabet (ABD) – 94,63 puan Amazon (ABD) – 94,19 puan Meta (ABD) – 93,33 puan Volkswagen (Almanya) – 93,32 puan BBVA (İspanya) – 93,13 puan Airbus (Hollanda) – 93,07 puan Cigna Corporation (ABD) – 93,04 puan

TÜRKİYE'DEN 6 ŞİRKET LİSTEDE YER ALDI

Türkiye, bu prestijli listede 6 şirket ile temsil edildi. Ancak hiçbir Türk şirketi ilk 100’e girmedi. Türk şirketlerinin puanları ve sıralamaları ise şöyle:

131. Sabancı Holding – 87,88 puan

161. Koç Holding – 87,24 puan

219. Turkcell – 86,11 puan

314. Türk Hava Yolları – 84,72 puan

441. Türk Telekom – 82,86 puan

501. Zorlu Holding – 82,06 puan

Her ne kadar ilk 100 içinde yer almasalar da, küresel ölçekte binlerce şirket arasından bu sıralamalara girmek önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ NELERDİ?

Time dergisinin bu listeyi hazırlarken göz önüne aldığı kriterler şöyle sıralanıyor: