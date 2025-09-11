Ekonomi dünyasının saygın yayınlarından Time, “Dünyanın En İyi Şirketleri 2025” listesini yayımladı. Listenin ilk sıralarında ABD merkezli teknoloji ve finans devleri öne çıkarken, Türkiye'den de 6 şirket listeye girmeyi başardı. Ancak hiçbir Türk firması ilk 100’e giremedi.
Time tarafından hazırlanan listede şirketler, finansal performansları, çalışan memnuniyeti, sürdürülebilirlik uygulamaları gibi kriterlere göre değerlendirildi. İlk 10’da ABD’li şirketlerin ağırlığı dikkat çekti.
İşte listenin ilk 10 sırasındaki şirketler:
Nvidia (ABD) – 97,62 puan
Microsoft (ABD) – 95,97 puan
JPMorgan (ABD) – 95,03 puan
Alphabet (ABD) – 94,63 puan
Amazon (ABD) – 94,19 puan
Meta (ABD) – 93,33 puan
Volkswagen (Almanya) – 93,32 puan
BBVA (İspanya) – 93,13 puan
Airbus (Hollanda) – 93,07 puan
Cigna Corporation (ABD) – 93,04 puan
TÜRKİYE'DEN 6 ŞİRKET LİSTEDE YER ALDI
Türkiye, bu prestijli listede 6 şirket ile temsil edildi. Ancak hiçbir Türk şirketi ilk 100’e girmedi. Türk şirketlerinin puanları ve sıralamaları ise şöyle:
131. Sabancı Holding – 87,88 puan
161. Koç Holding – 87,24 puan
219. Turkcell – 86,11 puan
314. Türk Hava Yolları – 84,72 puan
441. Türk Telekom – 82,86 puan
501. Zorlu Holding – 82,06 puan
Her ne kadar ilk 100 içinde yer almasalar da, küresel ölçekte binlerce şirket arasından bu sıralamalara girmek önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ NELERDİ?
Time dergisinin bu listeyi hazırlarken göz önüne aldığı kriterler şöyle sıralanıyor:
Finansal büyüme ve kârlılık
İnovasyon ve teknoloji yatırımları
Çalışan memnuniyeti ve kurum içi kültür
Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterleri
Küresel etki ve sürdürülebilirlik çalışmaları