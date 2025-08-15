8 Ağustos haftasına ait Merkez Bankası verilerine göre, toplam rezervler bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 377 milyon dolar artarak 174 milyar 365 milyon dolara yükseldi. Bu rakam, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

ŞİMŞEK: "MAKRO FİNANSAL İSTİKRAR PEKİŞİYOR"

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor. Brüt rezervler 174,4 milyar dolar ile tarihi zirvede."

Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) stokunun iki yıldır kesintisiz gerilediğini, toplamda 3 trilyon liralık düşüş yaşandığını belirtti. Ayrıca Türk lirası mevduatın toplam içindeki payının yüzde 59,6’ya çıktığını ifade etti.

TAHVİL FAİZİ YÜZDE 7’NİN ALTINA İNDİ

Açıklamasında finansal göstergelere de yer veren Şimşek, 10 yıllık dolar cinsi tahvil faizinin yeniden yüzde 7’nin altına düştüğünü belirtti.

"Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz." diyen Şimşek, ekonomi yönetiminin izlediği politikaların etkisini sürdürdüğünü dile getirdi.