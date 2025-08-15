İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlarda, 42 kişi gözaltına alındı.

DOLANDIRICILIK VE SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİASI

Başsavcılık kaynaklarına göre, Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı ile bağlantılı olduğu belirtilen 35 kişi, Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesindeki çeşitli dolandırıcılık eylemleri iddialarıyla soruşturma kapsamına alındı. Ayrıca, çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması içinde yer aldıkları öne sürülen 9 kişi hakkında da işlem başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLARLA GÖZALTI

Polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil olmak üzere 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin sağlık kontrollerinin ardından emniyete sevk edildikleri belirtildi.

OPERASYONLARDAKİ SON DURUM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon 19 Mart'ta yapılmıştı. O tarihten bu yana düzenlenen 8 farklı operasyonla birlikte toplam gözaltı sayısı 316’ya ulaştı. Şu ana kadar bu kapsamda 97 kişi tutuklandı.

REKLAM İHALELERİ MERCEK ALTINDA

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son operasyon öncesinde reklam ihaleleriyle ilgili yeni bir inceleme başlattı. Bu kapsamda, İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in, kendisine yakın şirketler aracılığıyla ihaleleri yönlendirdiği iddia edildi.

12 Ağustos Salı günü gerçekleşen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler hakkında "örgüt üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları yöneltildi.

İNAN GÜNEY KİMDİR?

1977 yılında İstanbul Örnektepe’de doğan İnan Güney, aslen Sivaslı. Kabataş Erkek Lisesi mezunu olan Güney, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler alanında tamamladı.

Siyasete 1995 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’nda başlayan İnan Güney, partide çeşitli görevlerde bulundu. 2011-2014 yılları arasında Beyoğlu İlçe Başkanlığı, 2019-2024 döneminde ise İBB Meclis Üyeliği yaptı. 2020-2022 arasında CHP İBB Grup Yöneticiliği görevini üstlendi.

Mali müşavir olan Güney, ailesiyle birlikte elektrik malzemesi ithalat-ihracatı yapan şirketlerde yöneticilik yaptı. Ayrıca birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldı. Beyoğlu Belediyesi'nin Cumhuriyet tarihindeki 7. başkanı olarak görev yapmaktaydı. Evli ve üç kız çocuğu babasıdır.