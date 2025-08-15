Tüpraş Stadı’nda oynanan karşılaşmanın henüz 3. dakikasında, konuk ekip penaltı kazandı. Carty, penaltıyı gole çevirerek St. Patrick’s’i 1-0 öne geçirdi. 34. dakikada McLaughlin, farkı ikiye çıkararak Beşiktaş tribünlerinde tansiyonu artırdı.

DEMİR EGE UMUTLANDIRDI

İlk yarının sonlarına doğru, 43. dakikada Demir Ege Tıknaz’ın attığı golle Beşiktaş farkı bire indirdi ve soyunma odasına 2-1 geride gitti.

GERİ DÖNÜŞ GOLLERİ

İkinci yarıya hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 49. dakikada Abraham’ın golüyle skoru eşitledi. Maçın 79. dakikasında ise Joao Mario, sağ kanattan gelen topu ağlara göndererek Beşiktaş’ı öne geçirdi: 3-2.

SAKATLIK VE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

dakikada oyuna giren Mustafa Hekimoğlu, sadece 3 dakika sonra sakatlık yaşayarak yerini Kartal Kayra Yılmaz’a bıraktı.

TARAFTARDAN TEPKİ

Beşiktaş taraftarları, takımın ilk yarıda 2-0 geriye düşmesinin ardından Başkan Serdal Adalı ve futbolculara yönelik protestolarda bulundu. “Serdal Adalı Beşiktaş nerede?” tezahüratları stadyumda yankılandı. Tepkiler, ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte arttı.

RAKİP LAUSANNE

Beşiktaş, play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak. Lausanne, önceki turda Astana’yı 3-1 ve 2-0’lık skorlarla eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmalar 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

MONTELLA MAÇI TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mücadeleyi protokol tribününden izledi. Montella’nın, oyuncuların performanslarını dikkatle gözlemlediği görüldü.