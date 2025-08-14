İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu dahil çeşitli isimler hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda İBB'nin reklam ihalelerine yönelik olarak düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

MAHKEMEYE SEVK VE TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık, 8 kişiyi tutuklama talebiyle, 5 kişiyi ise adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdi.

Savcılık, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in oğlu Örsan Çetin ile birlikte Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Ali Arslan ve Ahmet Işık hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlamalarıyla tutuklama talep etti.

Hakimlik, 6 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 5 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" içeren adli kontrol uygulanmasına, tutuklanması istenen 2 kişi hakkında ise hem "yurt dışına çıkış yasağı", hem de "imza atma yükümlülüğü" getirilmesine hükmetti.

SORUŞTURMADA GEÇMİŞ GELİŞMELER

Taner Çetin’in, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yakın ilişkisi olduğu ve İmamoğlu’nun İBB Başkanı olması sonrası, Murat Ongun’a bağlı olarak görev yaptığı belirtildi.

Soruşturmada, Taner Çetin’in kendisine yakın şirketler üzerinden kamu ihaleleri organize ettiği, bu ihalelerden şahsi ve örgütsel menfaat sağladığı öne sürüldü. Bu süreçlerde kamu zararına yol açıldığı ifade edildi.

İddialar doğrultusunda başlatılan operasyonda, Taner Çetin’in eski eşi Canan Çetin, oğlu Örsan Çetin, Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Mehmet Ünal, Ali Arslan, Ahmet Işık ve Serkan Gürsoy gözaltına alındı.

FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Özer Yıldız henüz yakalanamadı. Jandarma ekipleri firari şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.