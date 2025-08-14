Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 24’üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuşma yaptı. Erdoğan, “AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, partiye katılan 9 belediye başkanına rozetleri Erdoğan tarafından takıldı.

ÇERÇİOĞLU: “ALNIM AK, BAŞIM DİK”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçti. Törende yaptığı konuşmada, “Yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım, korkmuyorum. Alnım ak, başım dik. AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız, Aydın ili birinci derece deprem bölgesi. Kentsel dönüşüm başlatmak istiyorum.” dedi.

İŞTE AK PARTİ’YE KATILAN 9 BAŞKAN

Törende AK Parti’ye katılan belediye başkanları şöyle: