Rozet takma töreninde salondakilere hitap eden Özlem Çerçioğlu, hakkındaki iddialara değinerek, “Bugün hakkımda iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar. Yargılanmaktan korkmadım. Alnım ak, başım dik! Yaşadığım sorunları siyasi ahlâk açısından uygun bulmuyorum ama gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim var ülkeme ve Aydın’a hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle, sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde hizmet etmeye devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

İLK İSTEĞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEĞİ

Çerçioğlu, konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan kentsel dönüşüm konusunda destek talep ederek, “Sayın Cumhurbaşkanım, Aydın ili birinci derece deprem bölgesi. Bundan sonra sizin desteğinizle kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak istiyorum, şimdiden hayırlı uğurlu olsun!” dedi.