Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Şimşek, ekonomi programının hedeflerinden birine daha ulaşıldığını belirtti. Şimşek, "Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi. Artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek" dedi.

KKM uygulamasının zirve seviyesinin 3,4 trilyon TL (143 milyar dolar) olduğunu hatırlatan Bakan, bu rakamın 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar TL’ye (11 milyar dolar) gerilediğini kaydetti.

“FİNANSAL İSTİKRAR DAHA DA GÜÇLENECEK”

Mehmet Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Programımızın önemli hedeflerinden birine daha ulaştık. KKM bakiyesi, uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azaldı. Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM’nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek."