Bir süredir adı Süper Lig takımlarıyla anılan Raheem Sterling için en somut adımı Beşiktaş attı. Fanatik’te yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetim, bu transferi bitirmek için harekete geçti.

BAŞKAN TRANSFER İÇİN HAZIR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın bu transfer için özel bir bütçe ayırdığı ve sponsorluk destekleriyle süreci tamamlamak istediği belirtildi. Yönetimin, yıldız futbolcunun transferi için birkaç gün içinde İngiltere’ye gideceği ifade edildi.

STERLING TÜRKİYE’YE SICAK BAKIYOR

İngiliz oyuncu Raheem Sterling’in Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı bildirildi. Görüşmelerin bu hafta içinde tamamlanması ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.