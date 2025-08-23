Lüks turizm firmaları şimdilerde gözünü Umrecilerdeki potansiyele diktmiş görünüyor. Salam Booking ve Hünkar Turizm iş birliğiyle düzenlenecek olan cruise turu, 12 Eylül’de İstanbul Galataport’tan hareket edecek. 8 gecelik tam pansiyon seyahat boyunca Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan limanları ziyaret edilecek. Gemi turu, Mekke ve Medine’de yapılacak umre ibadetiyle son bulacak.

Tur kapsamında Galataport, Kuşadası, Bodrum, Şarm El Şeyh, Cidde, Mekke ve Medine limanlarına uğranacak. Bu yıl için tek sefer planlanan turun başlangıç fiyatı 1.466 dolar olarak belirlendi.

MUHAFAZAKÂR HASSASİYETLERE UYGUN YOLCULUK

Salam Booking Kurucu Ortağı Havva Elif Kahraman, turun muhafazakâr hassasiyetlerle tasarlandığını belirtti. Kahraman, "8 gecelik cruise tatili sonrası kutsal topraklarda umre ile programımız tamamlanıyor. Konaklama seçeneklerimiz 4 yıldızlı otelden Kâbe’ye yürüme mesafesindeki 5 yıldızlı otellere kadar uzanıyor" dedi.

Tur paketine Türkçe rehberlik, transferler ve dönüş uçuşları da dahil edildi. Aroya Cruise gemisinde alkolsüz konsept, ibadet vakitlerine uygun programlar, kadınlara özel alanlar ve helal sertifikalı menüler yer alıyor.

GEMİDE LÜKS VE KONFOR BİR ARADA

1.600’ün üzerinde personel ile hizmet sunacak olan gemide, 15 restoran, 13 salon, sanat galerisi, canlı gösteriler ve 1.000 kişilik tiyatro salonu bulunuyor. Hem tatil hem ibadet imkânı sağlayan bu tur, muhafazakâr aileler ve bireyler için yeni bir seyahat anlayışı oluşturmayı hedefliyor.