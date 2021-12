İşte 2021'in korsan olarak en çok izlenen dizileri

1- WandaVision

WandaVision, idealize edilmiş bir banliyöde yaşayan süper kahramanlar Wanda ve Vision'a odaklanıyor. Yorucu bir hayatı arkalarında bırakmak isteyen süper kahramanlar Wanda ve Vision, güçlerini kullanmak zorunda olmadıkları bir hayatı arzular. Bunun için de sıradan bir yaşam sürebilecekleri idealize edilmiş bir banliyöde yaşamaya başlarlar. Artık geçmişte yaşadıkları zorlukları arkalarında bırakıp, sonunda istedikleri hayata kavuştuklarını düşünen Wanda ve Vision, çok geçmeden hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını keşfeder.

2 -Loki

Loki, Michael Waldron tarafından Disney+ için oluşturulan ve 9 Haziran 2021'de dijital platformda yerini alan Amerikan mini internet dizisi. Marvel Comics'in Loki isimli karakterlerinin hikâyesine dayanan dizi Marvel Sinematik Evreni ile bağlantılı olup The Avengers ve Avengers: Endgame arası bir zaman periyodunda geçmektedir.

3- The Witcher

The Witcher'ın fantastik hikayesinde, yüzyılı aşkın süredir bir arada yaşayan insanlar, cüceler ve elfler arasındaki barış sona erer ve yeni bir ırklar arası savaş patlak verir. The Witcher olarak nam salan acımasız suikastçı Geralt of Rivia, vaadedilen çocuğun doğumunu beklemektedir. Bu çocuk dünyanın tüm dengesini değiştirecek güce sahiptir.

4- The Falcon and the Winter Soldier

Marvel'ın sevilen kahramanlarının maceralarını ekrana taşımaya hazırlanan "Falcon and the Winter Soldier" Disney+ platformu tarafından 6 bölüm halinde uyarlanıyor. Dizinin başrollerinde ünlü karakterlere, beyazperdede de olduğu gibi Anthony Mackie ve Sebastian Stan ikilisi hayat vermeye devam edecek. Mini dizinin 2020'nin yaz aylarında prömiyer yapması bekleniyor.

5- Hawkeye

Dizi, Marvel Sinematik Evreni’nin sevilen kahramanlarından olan Hawkeye’a odaklanıyor. Hawkeye'ın dizide eğitmesine tanık olacağımız Kate Bishop karakteri, çizgi romanlarda zengin bir iş adamının kızı olarak tanınıyor. Kate, babası Derek'e hayran olan bir genç kızdır. Babasının dikkatini çekmek için her şeyi yapabilecek olan Kate'in annesi ise bir tatilde hayatını kaybeder. Kate, henüz küçük yaşlardayken, babasının o kadar da iyi biri olmadığına tanıklık eder. Bunun ardından artık ona saygı duymamaya ve onu yakından takip etmeye başlar. Kate Bishop, Ant-Man'in kızı ile birlikte Young Avengers isimli gruba katıldığında gerçek bir süper kahraman dönüşür. Kate, Civil War sırasında Captain America'nın yanında olan Clint Barton'ın ile birlikte savaşır.

6- What If…?

Marvel's What If...?, Marvel Sinematik Evrenindeki önemli anlar, hikayeler tamamen farklı olsaydı ve başka bir gerçeklikte olsaydı kahramanların neler yaşayabileceğini gözler önüne seriyor.

7- Foundation

Isaac Asimov imzalı seriden uyarlanan, on milyonlarca gezegeni kapsayan bir galaktik imparatorluğun çöküşünü konu alan Foundation; psikotarih biliminin yaratıcısı olan Hari Seldon karakterini merkeze alıyor. İmparatorluğun yüzyıllarca sürecek bir savaş ve cehalete yaklaştığını fark eden Seldon, yeni bir imparatorluğun kuruluşuna kadar olan zamanın en aza indirilmesi için, seriye ismini veren vakfın kurulmasına ön ayak oluyor.

8- Rick and Morty

Çılgın bilim insanı Profesör Rick ve torunu Morty’nin boyutlar arası tuhaf ve tehlikeli yolculuklarını konu alan dizi.

9- Arcane

Ütopik bir bölgede baskı gören bir yeraltı şehri olan Zaun'da geçen Arcane, efsanevi iki League of Legends şampiyonunun hikayesini ve onların birbirinden ayrılmasına neden olan gücün hikayesini konu ediyor.

10- Wheel of Time

The Wheel of Time, kadınlardan kurulu bir organizasyonun üyesi olan Moiraine’in maceralarını işliyor. Moiraine, beş kadın ve adamdan oluşan bir grupla, dünyayı dolaşacağı zorlu bir yolculuğa atılır. Moiraine, aralarından birinin dünyayı kurtaracağı ya da yok edeceği kehanet edilen seçilmiş kişi olduğunu düşünür. Robert Jordan’ın çok satan fantastik roman serisinden uyarlanan dizi Agents of S.H.I.E.L.D.’da imzası bulunan Rafe Judkins tarafından hayata geçiriliyor