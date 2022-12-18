Dünya Mülteciler Günü konseri düzenlenecek

Türkiye’de mültecilerle ilgili etkin çalışmalara imza atan Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla bir konser tertip ediyor.

Konser T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de Üsküdar Belediyesinin ev sahipliğinde, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Farklı ülkelerden farklı sebeplerle Türkiye’ye gelen ve bir yandan müzik çalışmalarını sürdüren sanatçıların katılacağı etkinlikte Türkiyeli sanatçılar da sahne alacak.

Konser ve Sergi

Kanada, Fransa, Doğu Türkistan, Tunus, Fas, Filistin, Lübnan, Ürdün, Yemen, İran, Suriye ve Türkiye uyruklu müzisyenlerin Türkçe, Arapça, Fransızca, Kürtçe, İspanyolca, Makedonca, Yunanca, Macarca gibi dillerde seslendireceği eserlerin yanı sıra etkinlik alanında tezhip, resim, heykel, minyatür, karikatür, ahşap oyma, plastik ve geri dönüşüm sanatçılarının göç temalı eserleri sergi salonunda sergilenecek.

Konserde farklı kültürlerin ortak şarkılarından oluşan repertuvarıyla Mehcer müzik grubunun yanı sıra Yemenli Ömer el-Benna, Doğu Türkistanlı çift Hayrunnisa ve Amir Kılıç ile Türkiye’den Aykut Kuşkaya, İzzet Okumuş ve Mehmet Ali Aslan sahne alacak.

18 Aralık Pazar günü 18.00’de Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak etkinlik herkesin katılımına açık olacak.

Kaynak: Haksöz Haber