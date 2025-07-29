Uzun süredir beklenen düşük faizli konut kredileri süreci kamu bankalarının hamlesiyle başladı. Merkez Bankası tarafından yapılan politika faizi indiriminin ardından, kamu bankalarından Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranını yüzde 2.99’dan yüzde 2.69’a çektiğini duyurdu.

1 MİLYON LİRALIK KREDİDE 328 BİN LİRALIK FARK

Yeni faiz oranıyla birlikte 120 ay vadeli, 1 milyon liralık konut kredisi kullanan bir kişi, her ay 28 bin 60 lira taksit ödeyecek. Toplam geri ödeme tutarı 3 milyon 367 bin 200 lira olarak hesaplandı. Aynı kredinin yüzde 2.99 faiz oranıyla kullanılması halinde ise aylık ödeme 30 bin 797 liraya, toplam geri ödeme 3 milyon 695 bin 640 liraya çıkıyordu. Böylece aradaki fark 328 bin 440 liraya ulaştı.

FAİZLERİN DÜŞMESİ DEVAM EDERSE

Merkez Bankası’nın ilerleyen dönemlerde politika faizinde ilave indirimler yapması hâlinde, mevduat ve kredi faizlerinde de düşüşlerin devamı bekleniyor. Özellikle konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faizlerinde bu yönde gelişmelerin görülmesi muhtemel.

FAİZ ORANI YÜZDE 1’İN ALTINA İNERSE

Konut kredisi faiz oranlarının yüzde 0.99’a kadar düştüğü dönemlerde, 1 milyon liralık kredinin 120 ay vadeyle aylık ödemesi 14 bin 277 liraya inmişti. Bu şartlarda toplam geri ödeme ise 1 milyon 707 bin liraya karşılık geliyordu.

YÜZDE 0.69 FAİZLE KREDİ KULLANANLAR HÂLÂ ÖDEMEDE

Yaklaşık 5 yıl önce düzenlenen konut kredisi kampanyası kapsamında yüzde 0.69 faiz oranından kredi kullananlar hâlen ödemelerine devam ediyor. O dönem İstanbul’da 3+1, yeni yapı, site içindeki daireler ortalama 500-700 bin lira arasında fiyatlanıyordu. 500 bin liralık krediyi yüzde 0.69 faiz oranıyla çeken biri, 120 ay vadede ayda 6 bin 140 lira taksit ödüyor. Bu kredinin toplam geri ödeme tutarı ise 736 bin 800 lira olarak hesaplanıyor.