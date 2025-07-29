Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) terör sorununun çözümü için kurulması planlanan komisyon, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "nitelikli çoğunluk" şartı ile yeni bir boyut kazandı. Hükümetin terörle mücadeledeki kararlı adımlarına karşılık, çözüm adresini Meclis olarak işaret eden CHP'nin bu çıkışı, siyaset kulislerinde geniş yankı buldu.

KOMİSYONU ENGELLEME GİRİŞİMİ Mİ?

CHP, kurulacak komisyona katılım için "nitelikli çoğunluk" ile karar alınması şartını öne sürdü. Bu durum, komisyonun sağlıklı bir çalışma yapmasını neredeyse imkansız hale getireceği endişelerini beraberinde getirdi. Partiden yapılan açıklamada, "Komisyonun fikir babası biziz, komisyonun kurulmasını isteyen biziz, elbette kendi kurulmasını istediğimiz komisyona gireriz ama şartlarımız sağlanırsa," ifadeleri kullanılarak, sürecin kendileri için formaliteden ibaret olmayacağı mesajı verildi.

"SADECE YER ALMAK İÇİN YER ALMAYIZ"

CHP'nin komisyona katılma iradesi olduğunu, ancak bunun “samimi, şeffaf, demokratikleşme yolunda bir çaba ve gayret” olması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, “Neticede CHP o komisyonu meşrulaştıracak. Sırf girmiş olmak için CHP orada olmaz. Demokratikleşme yolundaki o samimi gayret ve çaba da ya eşit temsille olur ya da nitelikli çoğunlukla karar alınırsa olur,” denilerek partinin beklentileri açıkça ortaya kondu.

Siyasi gözlemciler, CHP'nin bu çıkışını, geçmişte çözüm sürecine yönelik tutumları da göz önüne alındığında, komisyonun işleyişini zorlaştırıcı bir adım olarak yorumluyor. Hükümet kanadından ise henüz resmi bir cevap gelmedi. Ancak bu durumun, Kürt sorununun çözümüne yönelik atılacak adımlarda yeni bir kriz yaratıp yaratmayacağı merak konusu.