İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, Aziz İhsan Aktaş isimli şahsın liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA İDDİASI

Soruşturma dosyasına göre, suç örgütünün İSFALT ve İETT’den aldığı bazı ihalelere fesat karıştırdığı tespit edildi. İhalelerin komisyonlarında görev alan ve ihale yetkilisi olan toplam 25 kişinin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER AÇIKLANDI

Yürütülen operasyon sonucunda 20 kişi gözaltına alındı. Diğer beş şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınanlar arasında şu isimler bulunuyor:

İrfan Demet – İETT Genel Müdürü Yangınlarda son durum: İzmir'de günler sonra bir yangın daha İçeriği Görüntüle

Kazım Taylan Sever – İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı

Halil İbrahim Kaya – İETT İkitelli Garaj Müdürü

Ali Haydar Topçu – İETT Muhasebe Müdürü

Şeymus Oral – İETT Mali İşler Daire Başkanı

BAŞSAVCILIKTAN RESMÎ AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında yapılan açıklamada, *“Aziz İhsan Aktaş suç örgütü”*ne yönelik olarak, örgütün İSFALT ve İETT'den aldığı ve “fesat karıştırdığı” belirlenen ihalelerin komisyonlarında yer alan şüpheliler hakkında gözaltı kararının verildiğini duyurdu.

Gözaltına alınan kişilerin işlemleri emniyette devam ediyor.