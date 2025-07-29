Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde emniyet şeridinde seyreden Dilan Çıtak, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymadı. Aracını görevli polis memurunun üzerine sürdüğü iddia edilen Çıtak, polis tarafından havaya ateş açılarak durduruldu. Aracından inmeyi bir süre reddeden şarkıcı, daha sonra gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Çıtak, “görevli memura tehdit” ve “görevli memura görevini yaptırmama” suçlamalarıyla çıkarıldığı hâkimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TATLISES’TEN TEPKİ: “FERMUAR”

Olayın ardından İbrahim Tatlıses, kızının yaşadığı durumla ilgili olarak ilk kez konuştu. Muhabir Online mikrofonlarına açıklama yapan Tatlıses, kızının polise “Ben İbrahim Tatlıses’in kızıyım” dediğinin hatırlatılması üzerine şu ifadeyi kullandı: “Hani kabul etmiyordu. Ne oldu şimdi? Çok şey var söylenecek de fermuar.” Bu sözlerinin ardından ağzını eliyle kapatarak konuşmasını sonlandırdı.

“SOYADINDAN MUTLU DEĞİLDİM” AÇIKLAMASI GÜNDEMDE

Dilan Çıtak, daha önce yaptığı bir açıklamada “Şu an kendi soyadımla, eşimin soyadıyla çok mutluyum” diyerek Tatlıses soyadını kullanmaktan memnun olmadığını ima etmişti. İbrahim Tatlıses’in “Hani kabul etmiyordu?” tepkisi, kızının zor bir anda soyadına sığındığı düşüncesiyle gündeme geldi.

GERİLİM SÜRÜYOR

İbrahim Tatlıses ile 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak arasındaki gerilim magazin gündeminde sık sık yer buluyor. Tatlıses’in daha önce yaptığı “Bütün evlatlarıma karşı iyi bir babayım. Bir kişi hariç” açıklamasına karşılık olarak Çıtak, “Üzerime alınmıyorum” demişti. Yaşanan son gelişme, baba-kız arasındaki gerginliğin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.