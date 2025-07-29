Tüm yurtta etkili olan eyyam-ı bahur sıcakları, İstanbul dahil birçok şehirde hayatı zorlaştırdı. Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı ülkede, hissedilen sıcaklık bazı bölgelerde 55 dereceye kadar yükseldi.

MARMARA'DA YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgilere göre, Marmara bölgesinde rüzgârlar hafif eserken sıcak hava etkisini sürdürmekte. Ancak bölge yarından itibaren serinlemeye başlayacak ve aralıklı yağmur geçişleri görülecek. İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor. Edirne 37, Balıkesir 40, Kocaeli ise 37 derece ölçüldü.

5 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul’da sıcaklık 35 derece olarak kaydedildi. Ankara 40, Bursa 37 derece ile sıcaklığın yüksek seyrettiği şehirler arasında yer aldı. İzmir’de ise lodosun taşıdığı nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 42 dereceye ulaştı. Antalya’da öğle saatlerinde bağıl nemin yüzde 80’lere çıktığı, bu nedenle sıcaklığın 43 derece hissedildiği belirtildi.

ANADOLU VE EGE KAVRULUYOR

İç Anadolu’da yazın en sıcak günleri yaşanıyor. Eskişehir 39, Konya ve Sivas 40 dereceyi gördü. Ege bölgesinde ise bu yazın en nemli günleri yaşanmakta. Lodosun da etkisiyle hissedilen sıcaklık 42 dereceye çıktı.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU’DA REKOR SICAKLIKLAR

Karadeniz’in bazı ilçelerinde sıcaklık 39 dereceye ulaştı. Tokat’ta 45, Karabük’te 39 derece ölçüldü. Denizden uzak ilçelerde sıcaklık tehlikeli seviyelere yaklaştı.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de sıcaklık gece saatlerinde dahi yüksek seyrediyor. Erzurum 34, Malatya 42, Diyarbakır 44, Şanlıurfa 43 ve Gaziantep 40 derece olarak ölçüldü. Şırnak ve Mardin’de ise gece saatlerinde dahi sıcaklık 33 derece olarak kayda geçti.