Türkiye’nin enerji alanındaki dışa bağımlılığına karşı son yıllarda artan yerli üretim girişimleri, ekonomide gözle görülür etkiler yaratmaya başladı. Tekirdağ merkezli Trakya Havzası Doğal Gaz Şirketi (TBNG), günlük 250 bin metreküplük üretimiyle 2024 yılında cari açığın azaltılmasına 1 milyar TL’lik katkı sağladı.

ENERJİ İTHALATI AZALIYOR

2024 yılında Türkiye’nin enerji ithalatı, bir önceki yıla göre yüzde 5,1 oranında geriledi. Doğal gaz ithalatındaki düşüş ise yüzde 7,64 olarak kaydedildi. Bu düşüşte, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile birlikte özel sektör firmalarının üretimleri belirleyici oldu. TBNG, bu çerçevede karada üretilen doğal gazın yüzde 20’sini tek başına sağladı.

TBNG’DEN BÖLGE SANAYİSİNE ENERJİ

TBNG CEO’su Sinan Furat, Tekirdağ ve Silivri’deki toplam 90 kuyudan sağladıkları günlük 250 bin metreküplük gaz ile yaklaşık 60 sanayi kuruluşunun enerji ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. “Trakya’nın bereketli toprakları altındaki doğal gaz rezervlerini ekonomiye kazandırarak ülkemize önemli bir değer yaratıyoruz” diyen Furat, bu üretimin parasal karşılığının 1 milyar TL olduğunu ifade etti.

“YATIRIMLARLA DIŞA BAĞIMLILIK AZALIR”

Furat, Türkiye’nin enerji bağımsızlığına ulaşması için özel sektöre yönelik teşviklerin artırılması gerektiğini belirterek, “Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltacak yatırımların önü açılmalı” dedi. TPAO dışında yalnızca iki özel firmanın doğal gaz üretimi yaptığını ifade eden Furat, oyuncu sayısının artmasının ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını dile getirdi.

ÜRETİM MALİYETLERİ KATLANDI

Doğal gaz kuyusu açmanın maliyetinin 1,5 ila 2 milyon doları bulduğunu belirten Furat, operasyonel giderlerin de dolar bazında yüzde 150 oranında arttığını söyledi. Vinç kiralarının günlük 10 bin liradan 40 bin liraya çıktığını aktaran Furat, doğal gaz üretiminin yüksek riskli ve maliyetli bir sektör olduğunu ifade etti.

YERLİ ÜRETİM, KALKINMAYI DA DESTEKLİYOR

Bölgesel kalkınmanın enerji yatırımlarıyla hızlandığını kaydeden Furat, “Gabar’da şu anda 40 kule aktif. Bu Türkiye tarihinde bir ilk. Yüzlerce kişi istihdam ediliyor. Otel, restoran, ulaşım gibi hizmet sektörleri canlanıyor” dedi. Ayrıca bu tür projelerin genç mühendisler için istihdam ve staj imkânı sağladığını vurguladı.

GABAR ORTAKLIĞI YABANCI YATIRIMLARA KAPI AÇTI

Furat, TPAO’nun Continental Resources ile yaptığı Gabar ortaklığının, Türkiye’ye yabancı yatırımların önünü açabileceğini belirtti. Çinli firmaların son yıllarda Irak ve çevresindeki etkinliğine dikkat çeken Furat, Türkiye’nin küresel rekabette daha fazla söz sahibi olabilmesi için yatırım ortamının cazip hâle getirilmesi gerektiğini söyledi.

ABD’Lİ ŞİRKETLER TÜRKİYE İLE İLGİLENİYOR

Furat, Tom Barak’ın ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’ne atanmasını hatırlatarak, “Tom Barak klasik bir büyükelçi değil, yatırımcı geçmişi olan bir iş insanı. Bu Amerika’nın Türkiye’ye ne kadar önem verdiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı. Furat, ABD’li petrol ve doğal gaz firmalarının Türkiye pazarına ilgi duymaya başladığını da sözlerine ekledi.