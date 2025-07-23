Yapay zekâ destekli gayrimenkul değerleme platformu Endeksa, 2025 yılı Ocak–Haziran dönemine ait gayrimenkul piyasa raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye genelinde satılık konut fiyatları ilk altı ayda yüzde 12,6 artarken, bu artış reel olarak yüzde 3,3’lük bir düşüş anlamına geldi. Yıllık bazda ise Haziran 2024’e kıyasla yüzde 26,9 oranında nominal artış gözlenirken, reel düşüş oranı yüzde 6,2 oldu.

Haziran 2025 itibarıyla Türkiye genelinde ortalama metrekare satış fiyatı 33.470 TL, ortalama konut fiyatı ise 4,3 milyon TL seviyesinde. Konut yatırımının geri dönüş süresi ortalama 13 yıl olarak hesaplandı.

KİRALARDAKİ ARTIŞ REELDE DE DEVAM ETTİ

2025’in ilk yarısında kiralık konut fiyatları yüzde 21,5 arttı. Bu oran, enflasyondan arındırıldığında yüzde 4,4’lük reel artışı ifade ediyor. Yıllık bazda ise kiralar yüzde 32,6 nominal artış gösterirken, reel olarak yüzde 1,9 azalma yaşandı. Türkiye genelinde kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı 220 TL; ortalama kira bedeli ise 22.681 TL olarak hesaplandı.

EN ÇOK KAZANDIRAN İLLER: DİYARBAKIR, SAMSUN VE ÇANAKKALE

Rapora göre 2025’in ilk yarısında yatırımcısına en çok kazandıran iller sırasıyla Diyarbakır, Samsun ve Çanakkale oldu.

Diyarbakır’da satılık konut fiyatları yüzde 23,1 artarken, reel artış yüzde 5,7 olarak kaydedildi. Yıllık bazda fiyatlar nominalde yüzde 63,3, reel olarak ise yüzde 20,7 arttı. Ortalama metrekare satış fiyatı 27.129 TL, konut fiyatı ise 4,2 milyon TL.

Samsun’da ilk yarıda fiyatlar yüzde 21,7 arttı, reel artış yüzde 4,5. Yıllık bazda yüzde 38,0 nominal, yüzde 2,1 reel artış yaşandı. Ortalama metrekare fiyatı 29.665 TL, konut fiyatı 3,5 milyon TL. Merkez Bankası Başkanından faiz indirimi sinyali İçeriği Görüntüle

Çanakkale’de altı aylık nominal artış yüzde 17,7, reel artış ise yüzde 0,01. Yıllık artış nominalde yüzde 47,3, reelde yüzde 8,9 olarak ölçüldü. Ortalama metrekare fiyatı 44.923 TL, konut fiyatı ise 5,4 milyon TL.

DEPREM BÖLGESİNDE REEL DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

2023 depreminden etkilenen illerde reel fiyat kayıpları devam etti.

Hatay’da 6 ayda nominal artış yüzde 6,4; reel düşüş yüzde 8,6. Yıllık bazda nominal artış yüzde 16,4; reel düşüş yüzde 13,9.

Gaziantep’te 6 aylık nominal artış yüzde 8,3; reel düşüş yüzde 7,1. Yıllık bazda yüzde 26,5 nominal artışa karşın reel düşüş yüzde 6,4.

Kahramanmaraş’ta ilk yarıda nominal artış yüzde 9,9, reel düşüş yüzde 5,6. Yıllık nominal artış yüzde 23,5, reel düşüş yüzde 8,6.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE ANKARA ÖNE ÇIKTI

4 büyük şehir arasında konut fiyatları en fazla Ankara’da arttı. Başkentte altı aylık artış yüzde 16,1 olurken, fiyatlar reel olarak sabit kaldı. Yıllık bazda nominal artış yüzde 36,2, reel artış yüzde 0,7 oldu. Ortalama metrekare fiyatı 29.596 TL, konut fiyatı 3,9 milyon TL.

İstanbul’da 6 aylık nominal artış yüzde 13,9, reel düşüş yüzde 2,2. Yıllık bazda nominal artış yüzde 26,4, reel düşüş yüzde 6,5. Ortalama metrekare fiyatı 50.992 TL, konut fiyatı 5,8 milyon TL.

İzmir’de 6 aylık nominal artış yüzde 14,0, reel düşüş yüzde 2,1. Yıllık bazda nominal artış yüzde 27,3, reel düşüş yüzde 5,9. Ortalama metrekare fiyatı 43.999 TL, konut fiyatı 5,5 milyon TL.

Antalya’da 6 aylık nominal artış yüzde 14,7, reel düşüş yüzde 1,6. Yıllık nominal artış yüzde 21,9, reel düşüş yüzde 9,8. Ortalama metrekare fiyatı 43.540 TL, konut fiyatı 4,8 milyon TL.

EN YÜKSEK FİYATLI KONUTLAR MUĞLA’DA

Türkiye genelinde en yüksek konut satış fiyatları Muğla’da kaydedildi. Şehirde ortalama metrekare fiyatı 72.511 TL’ye, ortalama konut satış fiyatı ise 9,4 milyon TL’ye ulaştı.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA CİDDİ SIÇRAMA

Rapora göre, 2025’in ilk yarısında toplam 691.893 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,9 artışa işaret ediyor. Özellikle ipotekli satışlar dikkat çekti. 2024’te toplam satışların yüzde 9,4’ünü oluşturan ipotekli satışlar, 2025’te yüzde 14,9’a yükseldi. İpotekli konut satışı 103.090 olarak açıklandı.