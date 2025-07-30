Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı haziran ayına ait İşgücü İstatistiklerini yayımladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 52 bin kişi arttı. İşsiz sayısı 3 milyon 47 bin kişi olarak kaydedildi. İşsizlik oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 8,6 olarak hesaplandı.

Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,1, kadınlarda ise yüzde 11,4 oldu.

İSTİHDAM ORANI GERİLEDİ

Haziran ayında istihdam edilenlerin sayısı 18 bin kişi azalarak 32 milyon 452 bine düştü. İstihdam oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 48,9 seviyesine indi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,2, kadınlarda ise yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI SABİT KALDI

İşgücü, bir önceki aya göre 33 bin kişi artarak 35 milyon 498 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı yüzde 53,5 seviyesinde sabit kaldı. Erkeklerde bu oran yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 36,0 olarak kaydedildi.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜKSELİŞTE

15-24 yaş aralığındaki genç nüfusta işsizlik oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 16,2’ye yükseldi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,3, kadınlarda yüzde 23,7 olarak tahmin edildi.

ÇALIŞMA SÜRESİ AZALDI

İstihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki aya göre 1,1 saat azalarak 41,5 saate düştü.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 32,9

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı haziran ayında yüzde 32,9 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 23,0; işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,3 oldu.