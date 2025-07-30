Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini duyurdu. Haziran ayında 96,7 olan endeks, temmuz ayında yüzde 0,4 gerileyerek 96,3 seviyesine indi.

TÜKETİCİ GÜVENİNDE DÜŞÜŞ

Tüketici güven endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,8 azaldı. Böylelikle endeks 83,5 olarak kayda geçti.

REEL KESİM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE FARKLI EĞİLİMLER

Reel kesim güven endeksi, yüzde 0,5’lik artışla 98,9’a yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,8 düşerek 110,0 oldu.

PERAKENDEDE GERİLEME

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, temmuz ayında yüzde 0,5 oranında azalış gösterdi ve 107,9 seviyesine indi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVENİNİ ARTIRDI

Diğer sektörlerin aksine, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında arttı. Endeks 88,8 olarak kaydedildi.