Rusya'nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin Türkiye saatiyle 02.25'te, yerin 19 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi. Sarsıntının ardından bölgedeki birçok ülke için tsunami uyarısı yayımlandı.

11 ÜLKE İÇİN TSUNAMİ UYARISI

Tsunami tehdidine karşı uyarı yapılan ülkeler arasında Rusya, Çin, Japonya, ABD, Kanada, Şili, Peru, Meksika, Kosta Rika, Kolombiya, Ekvador ile Pasifik Adaları yer aldı. Tsunami dalgalarının 3 metreye kadar ulaşabileceği bildirildi.

HALK KIYILARDAN UZAK DURMALARI KONUSUNDA UYARILDI

Rusya’nın bölge valisi, Kamçatka açıklarında meydana gelen depremin "son yılların en şiddetlisi" olduğunu ifade ederek, tsunami tehdidi nedeniyle halkı kıyı şeridinden uzak durmaları için uyardı. Bölge valisi, çok sayıda yaralı olduğunu belirtti. Yaklaşık 2.000 kişinin yaşadığı Severo-Kurilsk kasabası tahliye edildi.

HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Yerel yetkililer, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığını, bir anaokulunun hasar gördüğünü açıkladı. Rus basını, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

FUKUŞİMA TAHLİYE EDİLDİ

Japonya hükûmeti, tsunami uyarısının ardından kıyı bölgelerinde tahliye emri verdi. Vatandaşların yüksek binaların çatısına çıktığı bildirildi. 2011 yılında hasar gören Fukuşima Nükleer Santrali de güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

HAWAII'DE ACİL TAHLİYE KARARI

ABD'de de tsunami alarmı verildi. Kaliforniya, Oregon ve Washington eyaletlerinde uyarılar yayımlandı. Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Hawaii kıyılarındaki halkın derhal tahliye edilmesini istedi.

TRUMP’TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük bir deprem nedeniyle, Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı yürürlükte. Alaska ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik kıyısı için ise Tsunami İzleme durumu geçerli. Japonya da tehlike altındaki bölgeler arasında yer alıyor. Güçlü ve güvende kalın."

1952’DEN BU YANA EN ŞİDDETLİ DEPREM

Depremin, 1952 yılından bu yana Kamçatka bölgesinde kaydedilen en büyük sarsıntı olduğu belirtildi. Uzmanlar, bölgede artçıların 7,5 büyüklüğüne kadar ulaşabileceğini kaydetti.

KAMÇATKA GEÇEN HAFTA DA SARSILMIŞTI

Kamçatka Yarımadası, 20 Temmuz’da da 7,6 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Bu sarsıntının, Petropavlovsk-Kamçatski kentine 115 kilometre mesafede, Büyük Okyanus açıklarında meydana geldiği bildirilmişti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 DEPREMİ (Moment Magnitüd Ölçeğine Göre)