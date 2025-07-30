Rusya'nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin Türkiye saatiyle 02.25'te, yerin 19 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi. Sarsıntının ardından bölgedeki birçok ülke için tsunami uyarısı yayımlandı.
11 ÜLKE İÇİN TSUNAMİ UYARISI
Tsunami tehdidine karşı uyarı yapılan ülkeler arasında Rusya, Çin, Japonya, ABD, Kanada, Şili, Peru, Meksika, Kosta Rika, Kolombiya, Ekvador ile Pasifik Adaları yer aldı. Tsunami dalgalarının 3 metreye kadar ulaşabileceği bildirildi.
HALK KIYILARDAN UZAK DURMALARI KONUSUNDA UYARILDI
Rusya’nın bölge valisi, Kamçatka açıklarında meydana gelen depremin "son yılların en şiddetlisi" olduğunu ifade ederek, tsunami tehdidi nedeniyle halkı kıyı şeridinden uzak durmaları için uyardı. Bölge valisi, çok sayıda yaralı olduğunu belirtti. Yaklaşık 2.000 kişinin yaşadığı Severo-Kurilsk kasabası tahliye edildi.
HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR
Yerel yetkililer, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığını, bir anaokulunun hasar gördüğünü açıkladı. Rus basını, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
FUKUŞİMA TAHLİYE EDİLDİ
Japonya hükûmeti, tsunami uyarısının ardından kıyı bölgelerinde tahliye emri verdi. Vatandaşların yüksek binaların çatısına çıktığı bildirildi. 2011 yılında hasar gören Fukuşima Nükleer Santrali de güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.
HAWAII'DE ACİL TAHLİYE KARARI
ABD'de de tsunami alarmı verildi. Kaliforniya, Oregon ve Washington eyaletlerinde uyarılar yayımlandı. Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Hawaii kıyılarındaki halkın derhal tahliye edilmesini istedi.
TRUMP’TAN AÇIKLAMA
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük bir deprem nedeniyle, Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı yürürlükte. Alaska ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik kıyısı için ise Tsunami İzleme durumu geçerli. Japonya da tehlike altındaki bölgeler arasında yer alıyor. Güçlü ve güvende kalın."
1952’DEN BU YANA EN ŞİDDETLİ DEPREM
Depremin, 1952 yılından bu yana Kamçatka bölgesinde kaydedilen en büyük sarsıntı olduğu belirtildi. Uzmanlar, bölgede artçıların 7,5 büyüklüğüne kadar ulaşabileceğini kaydetti.
KAMÇATKA GEÇEN HAFTA DA SARSILMIŞTI
Kamçatka Yarımadası, 20 Temmuz’da da 7,6 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Bu sarsıntının, Petropavlovsk-Kamçatski kentine 115 kilometre mesafede, Büyük Okyanus açıklarında meydana geldiği bildirilmişti.
DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 DEPREMİ (Moment Magnitüd Ölçeğine Göre)
-
1960 - Valdivia Depremi, Şili
📏 Mw 9.5
📅 22 Mayıs 1960
📌 Dünya tarihinin en büyük depremi. 1.600'den fazla kişi öldü, 2 milyon kişi evsiz kaldı. Tsunami Pasifik boyunca etkili oldu.
-
2004 - Hint Okyanusu Depremi, Endonezya
📏 Mw 9.1–9.3
📅 26 Aralık 2004
📌 230.000’den fazla insan hayatını kaybetti. Tsunami Afrika kıyılarına kadar ulaştı. Bu deprem insanlık tarihinin en yıkıcılarından biri.
-
2011 - Tōhoku Depremi, Japonya
📏 Mw 9.1
📅 11 Mart 2011
📌 Fukushima nükleer felaketiyle sonuçlandı. Tsunami Japonya kıyılarını vurdu, 18.000'e yakın insan öldü.
-
1952 - Kamçatka Depremi, Rusya
📏 Mw 9.0
📅 4 Kasım 1952
📌 Tsunami Hawaii kıyılarına kadar ulaştı ama büyük can kaybı yaşanmadı.
-
2010 - Maule Depremi, Şili
📏 Mw 8.8
📅 27 Şubat 2010
📌 Şili’nin merkez bölgesini vurdu. 500’den fazla can kaybı, ciddi maddi hasar oluştu.
-
1906 - Ekvador-Kolombiya Depremi
📏 Mw 8.8
📅 31 Ocak 1906
📌 Tsunami ile birlikte geldi, okyanus kıyılarında can kayıpları oldu.
-
1965 - Rat Islands Depremi, Alaska (ABD)
📏 Mw 8.7
📅 4 Şubat 1965
📌 Tsunamiye neden oldu ama can kaybı azdı çünkü bölge çok tenha.
-
2005 - Nias Depremi, Endonezya
📏 Mw 8.6
📅 28 Mart 2005
📌 1.300 kişi öldü. 2004 depreminden sonra artçı değil, ayrı bir büyük deprem olarak kaydedildi.
-
1950 - Assam-Tibet Depremi, Hindistan-Tibet
📏 Mw 8.6
📅 15 Ağustos 1950
📌 Himalayalar'da çok geniş alanda hissedildi, binlerce kişi öldü.
-
2012 - Hint Okyanusu Depremi, Endonezya açıkları
📏 Mw 8.6
📅 11 Nisan 2012
📌 2 ayrı sarsıntı şeklinde gerçekleşti. Tsunami uyarısı verildi ama büyük bir yıkım olmadı.