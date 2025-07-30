Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde yaşayan Erdal Küçük’ten haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde mahallede arama çalışması başlattı.

Yapılan arama sırasında Küçük, Güvercin Caddesi üzerindeki fındık bahçesinde yerde hareketsiz halde bulundu. Durum, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ TESPİT ETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, 74 yaşındaki Küçük’ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri bahçede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

CENAZESİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Küçük’ün naaşı, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Erdal Küçük’ün kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.