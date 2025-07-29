Kulüpler Birliği Vakfı’nın bugün yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısında başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Toplantı sonucunda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Vakfı’nın yeni başkanı seçildi.

Görevi devreden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 yıl 36 gün süren başkanlığı ile Kulüpler Birliği tarihinde İlhan Cavcav ve Aziz Yıldırım’ın ardından en uzun süre görev yapan üçüncü isim oldu.

KOÇ’TAN TEBRİK MESAJI

Seçim sonrası bir açıklama yapan Ali Koç, Ertuğrul Doğan’ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.