Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler başta olmak üzere birçok kamu kurumunda görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri sürüyor.

TARAFLAR ARASINDA SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Görüşmeler kapsamında, hükümeti temsilen masada bulunan Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile işçi tarafı arasında sürpriz bir buluşma gerçekleştirildi.

YÜZDE 24’TEN BAŞLAYAN ZAM TEKLİFİ

Söz konusu görüşmede, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan ücret artışlarına dair teklif masaya yatırıldı. TÜHİS tarafından sunulan teklife göre, zam oranları şu şekilde sıralandı:

İlk altı ay için yüzde 24

İkinci altı ay için yüzde 11

Üçüncü altı ay için yüzde 10

Dördüncü altı ay için yüzde 6 Ciğerlerimiz yanarken İstanbul'dan pervasızca bir yakma girişimi geldi İçeriği Görüntüle

ENFLASYON AŞIMI TEKLİFE DÂHİL EDİLDİ

TÜHİS, enflasyon oranlarının altı aylık dönemlerde teklif edilen zam oranlarının üzerine çıkması hâlinde, aşan kısmın takip eden dönemin zam oranına eklenmesini önerdi. Böylece önceki teklifte yer alan yüzde 17’lik ilk altı ay zammı 7 puanlık artışla yüzde 24’e çıkarıldı. Aynı şekilde: