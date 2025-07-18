Kamu kurumlarında görev yapan yaklaşık 600 bin işçi, 2025-2026 dönemine ilişkin ücretlerini belirleyecek Toplu İş Sözleşmesi sürecinin üçüncü toplantısında hükümetin yeni teklifini aldı. Hastanelerden üniversitelere, karayollarından demiryollarına kadar birçok kritik alanda görev yapan kamu işçilerini yakından ilgilendiren görüşme, 15 dakika sürdü.

Toplantıda işveren tarafını temsil eden Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), yeni zam teklifini sundu. Buna göre, 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 24 zam önerildi. Diğer dönemlerde ise ücret artışlarının gerçekleşen enflasyon oranında yapılması teklif edildi.

ÖNCEKİ TEKLİFLER YETERSİZ BULUNMUŞTU

Hükümetin ilk teklifinde:

2025’in ilk 6 ayı için yüzde 16,

ikinci 6 ayı için yüzde 8, Dünyanın en uzun tatil kuyruğu Aydın-Muğla arasında İçeriği Görüntüle

2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 7,

ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 oranında zam önerilmişti.

Bu teklif sendikalar tarafından yetersiz bulunmuş, ardından ikinci teklifte oranlar 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için yüzde 10’a çıkarılmıştı. Ancak 2026 yılı için öngörülen oranlar değiştirilmemişti. Sendikalar, ikinci teklifin ardından iş bırakma eylemlerini de içeren bir eylem takvimi açıklamıştı.

İŞÇİ TALEPLERİ: YÜZDE 50 ZAM VE REFAH PAYI

İşçi sendikaları, günlük en düşük ücretin 1800 TL'ye çıkarılmasını talep ediyor. Bu artışın ardından:

2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50 zam,

ikinci 6 ayı için yüzde 25 zam,

ayrıca her dönem için yüzde 10 refah payı eklenmesini istiyor.

TÜRK-İŞ: PAZARTESİ GÜNÜ DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, yapılan üçüncü teklifin ardından pazartesi günü bir değerlendirme yapılacağını duyurdu. İşçi temsilcileri, hükümetin önerdiği yeni zam oranının beklentileri karşılayıp karşılamadığına ilişkin kararını bu toplantıda netleştirecek.

BAKAN IŞIKHAN: “İŞÇİLERİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Kamu işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz” ifadesini kullanmıştı. Bakan, ayrıca memurlar ve kamu personellerini kapsayacak bütüncül bir düzenleme üzerinde çalışıldığını da vurgulamıştı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, kamu işçileri açısından 2025 ve 2026 yıllarını kapsayacak ücret ve sosyal hakların belirleneceği çerçeve protokolü oluşturması bakımından önem taşıyor. Taraflar arasında görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.