Avrupa Komisyonu, Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi başvuru sürecinde yeni bir düzenlemeye gitti. Karara göre, daha önce yasal şekilde Schengen vizesi kullanmış ve düzenli seyahat geçmişi bulunan Türk vatandaşları için çok girişli kısa süreli vize verilmesinde kolaylık sağlanacak.

Komisyon tarafından yayımlanan karar metni, “Türkiye’de ikamet eden ve kısa süreli vize için Türkiye’den başvuran Türk vatandaşlarına çok girişli vize verilmesine ilişkin uyarlanmış kuralların oluşturulması” başlığıyla hazırlandı.

KURALLARA UYGUN KULLANIM ŞARTIYLA KADEMELİ GEÇİŞ

Avrupa Birliği’nin “Cascade” olarak adlandırdığı yeni uygulamaya göre; vize başvurusunda bulunan Türk vatandaşları, önce kısa süreli bir vize aldıktan sonra şu aşamalardan geçerek daha uzun süreli vizeler alabilecek:

Önceki vizenin bitişinden itibaren 1 yıl içinde başvurulması hâlinde 6 aylık çok girişli vize ,

6 aylık vizenin sona ermesinden itibaren 2 yıl içinde başvurulması hâlinde 1 yıllık vize ,

1 yıllık vizenin bitişinden itibaren 2 yıl içinde yapılan başvurularda 3 yıllık vize ,

3 yıllık vizenin sona ermesinden itibaren 2 yıl içinde yapılan başvurularda 5 yıllık çok girişli vize.

Vize süresi hiçbir şekilde pasaport süresini aşamayacak. Ayrıca vize geçerlilik süresi, pasaportun bitiş tarihinden en az üç ay önce sona erecek şekilde düzenlenecek.

“İYİ NİYETLİ BAŞVURULARIN SAYISI ARTIYOR”

Avrupa Komisyonu’nun belgesinde, Türkiye’deki Schengen işbirliği çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçlarına yer verildi. Buna göre, daha önce Schengen vizesini kurallara uygun şekilde kullanan Türk vatandaşlarının sayısının arttığı ve bu grubun düşük göç ve güvenlik riski taşıdığı ifade edildi. Bu nedenle bu kişilere daha elverişli kurallar uygulanmasının uygun olacağı belirtildi.

HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Düzenleme, Schengen bölgesindeki 26 ülkeye yapılan kısa süreli vize başvurularını kapsıyor. Uygulamanın geçerli olacağı ülkeler şunlar:

Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç.

Yeni uygulama yalnızca Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşları tarafından yapılan kısa süreli başvurular için geçerli olacak. Karar, mesleki vize kategorisindeki kamyon şoförleri gibi özel statülü başvuruları kapsamayacak.

OSSOWSKI: “YETKİLİ MERKEZLERE BAŞVURUN, EKSTRA ÜCRET ÖDEMEYİN”

Ankara’daki toplantıda konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski, yeni düzenlemenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. “Türk vatandaşları artık daha uzun süreli çok girişli vize alabilecek” diyen Ossowski, başvuru sürecinde yalnızca yetkili vize merkezleriyle çalışılması gerektiğini vurguladı. “Acentalarla işbirliği yapmayın, ekstra para vermenize gerek yok” şeklinde konuştu.

Ossowski, önceki uygulamada üç defa kısa süreli vize alındıktan sonra altı aylık vizeye geçilebildiğini hatırlatarak, “Artık bir defa kısa süreli vize aldıktan sonra, ikinci başvuruda 6 ay geçerli vize alınabilecek” ifadesini kullandı. Yeni uygulamanın “büyük bir değişiklik” olduğunu belirtti.