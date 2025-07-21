Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı haziran ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini yayımladı. Açıklamaya göre, endeks haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,42 arttı. Aralık 2024’e göre yüzde 19,77, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,38 oranında artış kaydedildi. On iki aylık ortalamalara göre yıllık artış oranı ise yüzde 25,17 olarak hesaplandı.

SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİMLER

Sanayi sektörleri özelinde yıllık fiyat değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı endeksinde yüzde 23,36, imalat sanayi endeksinde ise yüzde 28,48 oranında artış gerçekleşti.

Haziran ayında ana sanayi gruplarının yıllık bazdaki değişim oranları şöyle sıralandı:

Ara malları : %24,95

Dayanıklı tüketim malları : %32,19

Dayanıksız tüketim malları : %30,89

Enerji grubu : %10,33

Sermaye malları: %33,30 Dünyanın en uzun tatil kuyruğu Aydın-Muğla arasında İçeriği Görüntüle

AYLIK DEĞİŞİMLER

Aylık bazda değerlendirildiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe fiyatlar yüzde 2,03, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 3,44 oranında arttı.

Ana sanayi gruplarının haziran ayındaki aylık değişim oranları şu şekilde oldu:

Ara malları : %2,83

Dayanıklı tüketim malları : %2,50

Dayanıksız tüketim malları : %3,30

Enerji grubu : %9,96

Sermaye malları: %3,34

EN YÜKSEK ARTIŞ ENERJİ GRUBUNDA

Haziran ayında en dikkat çekici artış enerji grubunda yaşandı. Yüzde 9,96'lık artışla enerji, aylık bazda en fazla fiyat yükselişi gösteren ana sanayi grubu oldu.

TÜİK tarafından açıklanan YD-ÜFE verileri, Türkiye'de üretim yapan ve ürünlerini yurt dışına satan üreticilerin fiyat hareketlerini yansıtıyor. Açıklanan endeks, dış ticaret fiyatları açısından da önemli bir gösterge niteliği taşıyor.