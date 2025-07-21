İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Gelecek Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı. Demir, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, yaklaşık altı yıldır sürdürdüğü partideki görevini bıraktığını belirtti. Açıklamasında, "Yaklaşık iki yıldır tüm uyarılarımıza rağmen ortak bir alan oluşturulamadığından bu ayrılığı gerekli gördüm" ifadesini kullandı.

Demir’in istifasıyla birlikte partideki milletvekili sayısı dörde düştü. Aynı günlerde partinin kurucularından Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin de görevlerinden ayrıldıklarını duyurmuştu.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR SİYASİ ZEMİN KALMADI”

Gelecek Partisi’nin kurucuları arasında yer alan Doğan Demir, 19 Aralık 2019 tarihinden bu yana sürdürdüğü siyasi mücadelesinin sona erdiğini belirtti. Demir, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"19 Aralık 2019 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım Gelecek Partisi'nden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Yaklaşık altı yıllık bu süre zarfında, Türkiye'yi il il, ilçe ilçe gezerek partimin başarılı olabilmesi; daha da önemlisi, milletimizi içine girdiği siyasi çıkmazdan çıkararak bir alternatif sunabilmek adına her kesimden insanla bir araya geldim. Demokrasi kültürümüzü güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü, eşit ve adil bir yaşamı tesis etmek amacıyla çok uzun yollardan geçtik. Ancak geldiğimiz noktada sürdürülebilir bir siyasi zemin kalmadığından ve yaklaşık iki yıldır tüm uyarılarımıza rağmen ortak bir alan oluşturulamadığından bu ayrılığı gerekli gördüm."

ATATÜRK’ÜN SÖZÜNE VURGU YAPTI

Doğan Demir, açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine de yer verdi. Açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

"Tüm kurucu arkadaşlarıma, genel merkez yöneticilerine, teşkilatlarda emek veren üye ve gönüllülere teşekkürü bir borç bilirim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi: 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.' Başta milletvekili olarak görev yaptığım güzel İstanbul'umuz olmak üzere, ülkemiz ve aziz milletimizin geleceği için mücadelem devam ediyor ve edeceğim."

BAĞIMSIZ VEKİL SAYISI ARTTI

Doğan Demir’in istifasıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki bağımsız milletvekili sayısı 14’e yükseldi. Aynı zamanda Yeni Yol Grubu’nun milletvekili sayısı 21’e geriledi.

TEMURCİ VE ŞAHİN DE AYRILMIŞTI

Gelecek Partisi’nde istifa eden diğer isimler arasında İstanbul milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin de yer aldı. Her iki milletvekili de partinin kurucuları arasında bulunuyordu.

Selim Temurci, istifa açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

"Büyük emek ve gayretlerle kurduğumuz Gelecek Partisi'nden bugün itibariyle ayrılıyorum. İstifa gerekçelerimizi aşağıda kamuoyuyla paylaşıyor, tüm gelecek gönüllerine şükranlarımı arz ediyorum."

İsa Mesih Şahin ise yaptığı açıklamada şu notu paylaştı:

"Kurucusu olduğum Gelecek Partisi'nden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Siyasi mücadelemiz yol arkadaşlarımızla birlikte sonuna kadar sürecektir."

Gelecek Partisi'nde art arda yaşanan bu istifalar, partinin Meclis’teki temsil gücünü doğrudan etkiledi.