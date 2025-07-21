Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ), eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için son tarihin 31 Temmuz 2025 olduğunu duyurdu. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu tarihe kadar tüm nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak ehliyet yenileme işleminin yapılabileceği belirtildi.

Verilere göre, hâlâ eski tip sürücü belgesi kullanan 3 milyon 211 bin 157 kişi bulunuyor. Bu kişilerin belirlenen süre içinde başvuru yapmamaları halinde belgeleri geçersiz sayılacak.

ÜCRET 15 LİRADAN 7 BİN 438 LİRAYA YÜKSELECEK

NVİ tarafından yapılan açıklamada, eski tip ehliyetlerin şu anda 15 lira karşılığında yenilenebildiği belirtildi. Bu tutar; 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı olarak tahsil ediliyor.

Ancak 1 Ağustos 2025 itibarıyla B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak.

EHLİYET YENİLEME 5 ADIMDA GERÇEKLEŞİYOR

Eski tip ehliyet sahiplerinin yeni sürücü belgesine geçmesi için yapılması gereken işlemler şöyle sıralanıyor:

1- RANDEVU ALIMI

NVİ internet sitesi (https://randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ mobil uygulaması üzerinden nüfus müdürlüklerinden randevu alınması gerekiyor.

2- GEREKLİ BELGELERİN HAZIRLANMASI

Başvuru için istenen belgeler şunlar:

Mevcut (eski tip) sürücü belgesi

15 lira ödendiğine dair dekont (Gelir İdaresi Başkanlığı’nın https://ivd.gib.gov.tr adresinden veya anlaşmalı bankalardan ödenebilir)

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3- BAŞVURU YERİNE GİDİLMESİ

Belgeler hazırlandıktan sonra, randevu alınan ya da randevusuz olarak herhangi bir nüfus müdürlüğüne başvuru yapılabiliyor. Yetkililer, bekleme süresini azaltmak için randevulu başvuru yapılmasını öneriyor.

4- GEÇİCİ BELGE KULLANIMI

Başvurunun ardından ehliyet, NVİ tarafından en geç 2 iş günü içinde kişiselleştiriliyor. Bu süreçte vatandaşlar, geçici sürücü belgesiyle araç kullanmaya devam edebiliyor. Geçici belge nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden temin edilebiliyor.

5- YENİ EHLİYETİN TESLİMİ

Kişiselleştirilen yeni ehliyetler PTT aracılığıyla başvuru yapılan adrese gönderiliyor. Teslimat süresi:

56 il merkezine 1 gün ,

Diğer illere 2 gün ,

İlçelere ise 4 gün olarak planlanıyor.

Başvuru sırasında farklı teslimat seçenekleri de belirlenebiliyor.

UYARI: GEÇERLİLİĞİNİ KAYBEDECEK

31 Temmuz 2025 sonrasında eski tip sürücü belgeleri, trafik kontrollerinde geçerli sayılmayacak. Bu nedenle süre dolmadan işlemlerin tamamlanması gerekiyor.