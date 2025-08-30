Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz izinlerini geçirmek üzere 22 Haziran itibarıyla kara yoluyla Türkiye'ye gelmeye başladı. Tatil döneminin sona ermesiyle birlikte dönüş yolculuğuna geçen gurbetçiler, Edirne’de bulunan Kapıkule, Hamzabeyli, Pazarkule ve İpsala ile Kırklareli’deki Dereköy Sınır Kapılarında yoğunluk oluşturdu.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurtdışına çıkış yapmak isteyen gurbetçiler uzun araç kuyruklarıyla dikkat çekti.

TRAFİKTE YÜKSEK YOĞUNLUK

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 22 Haziran ile 28 Ağustos tarihleri arasında söz konusu beş sınır kapısından 564 bin 168 araç Türkiye’ye giriş yaptı. Aynı dönemde 503 bin 256 araç da ülkeden çıkış yaptı.

4 MİLYONA YAKIN GİRİŞ-ÇIKIŞ

İki aylık sürede 2 milyon 243 bin 871 kişi Türkiye’ye giriş yaparken, 2 milyon 45 bin 205 kişi ülkeden ayrıldı. Bu yolcuların yaklaşık 2 milyonunun gurbetçi vatandaşlardan oluştuğu bildirildi.