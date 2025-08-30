BDDK'nın yaptığı denetimlerde, bazı bankaların kredi kartı limiti belirleme sürecinde mevzuata aykırı uygulamalara imza attığı ortaya çıktı. İncelemeye göre, müşterilerin gelirleri gerçekte olduğundan daha yüksek gösterildi ve bu doğrultuda yasal sınırın üzerinde kredi kartı limitleri tanımlandı.

Mevzuat, bir kişiye tanımlanabilecek kredi kartı limitinin, aylık net gelirinin dört katını geçemeyeceğini belirtiyor. Ancak bazı örneklerde bu sınırın çok üzerine çıkıldığı görüldü.

70 BİN GELİRLE 428 BİN LİRA LİMİT

Denetimlerde karşılaşılan bir örnekte, müşterinin cep telefonuna gönderilen bilgilendirme mesajında, aylık gelirinin 198 bin lira olduğu varsayılarak kredi kartı limitinin 428 bin 50 liraya çıkarıldığı tespit edildi. Oysa söz konusu müşterinin gerçek gelirinin 70 bin lira seviyesinde olduğu ve mevzuata göre en fazla 280 bin lira limit tanımlanabileceği belirlendi.

HİLELİ ARTIRIMLARA CEZA UYARISI

BDDK, kuralları ihlal eden bankalara resmi uyarı yazısı gönderdi. Açıklamada, “Hileli artış yapan bankalara idari ve para cezası uygulanacak” denildi.

MÜŞTERİLER LİMİT ARTIŞINA DİKKAT ETMELİ

Açıklamada ayrıca, bazı müşterilerin rızası olmadan bu tür düzenli limit artışlarıyla karşılaşabileceğine dikkat çekildi. Bankaların mobil uygulamalarında yer alan “Kart Ayarları” sekmesinden, “düzenli limit artışı” seçeneğinin kapatılabileceği hatırlatıldı.