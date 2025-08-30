Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı. Bu gelişmenin ardından kulüp yönetimi, vakit kaybetmeden olağanüstü toplandı. Gerçekleştirilen toplantıda, takımın geleceği ve yeni teknik direktör konusu ele alındı.

ADAY SAYISI DÖRDE İNDİ

Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucu, teknik direktörlük için dört isim üzerinde karar kılındı. Bu isimler; Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, İsmail Kartal ve Roger Schmidt oldu. Daha önce beş ismin gündeme geldiği belirtilirken, bu sayı yapılan görüşmelerin ardından dörde düşürüldü.

ALİ KOÇ SON KARARI VERECEK

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'deki bir sonraki maçını pazar günü Gençlerbirliği ile oynayacak. Takımın bu maça kimin yönetiminde çıkacağı belirsizliğini korurken, Başkan Ali Koç'un kısa süre içerisinde yönetim ekibiyle birlikte karar vererek yeni teknik direktörü belirlemesi bekleniyor.