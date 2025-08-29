Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasını taşıyan, "İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Tezkere"yi kabul etti. Tezkerede, İsrail’in Gazze’deki saldırıları açıkça "soykırım" olarak tanımlandı.

DÜNYA PARLAMENTOLARINA AÇIK ÇAĞRI

Tezkereyle birlikte tüm ülke parlamentoları, İsrail ile askeri ve ticari ilişkileri sonlandırmaya davet edildi. Ayrıca Filistin’e yönelik ambargonun kırılması için harekete geçilmesi istendi.

"SOYKIRIMCILIK POLİTİKASI GAZZE'DE DERİNLEŞTİ"

Numan Kurtulmuş imzalı tezkerede, "İsrail Filistin halkına karşı on yıllardır sürdürdüğü işgal, imha ve ilhak politikalarını, son iki yıldır özellikle Gazze’de bir soykırıma dönüştürmüştür" ifadeleri yer aldı.

Tezkerede, İsrail’in Gazze halkını kıtlık ve açlığa mahkûm ettiği, bu durumun BM ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından da ifade edildiği belirtildi.

70 BİNE YAKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında son iki yılda büyük çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 70 bin kişinin öldüğü, 150 binden fazla kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Bölgede sivil altyapının da büyük oranda imha edildiği vurgulandı.

İLHAK POLİTİKASI GÜNDEMDE

Tezkerede, "Netanyahu ve çetesi, Filistinlileri yok etme çabasını bir üst aşamaya taşıyarak Gazze dahil tüm Filistin yerleşimlerini ilhak etme politikasını uygulamaya koyma aşamasına gelmiştir" denildi. Kudüs ve Batı Şeria’daki işgalin, yasadışı yerleşimlerin ve şiddetin arttığı da belirtildi.

ULUSLARARASI KURUMLARA ELEŞTİRİ

TBMM tarafından kabul edilen tezkerede, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi dışında hiçbir küresel kurumun İsrail'in kararlarına ve saldırılarına karşı bir adım atmadığı ifade edildi.

"DÜNYA PARLAMENTOLARI HAREKETE GEÇMELİ"

Tezkerede son olarak şu çağrı yapıldı: "Bugün burada TBMM olarak bizler Filistin halkıyla dayanışmaya ve İsrail’in durdurulmasına yönelik tekliflerimizi ve çağrımızı dünya parlamentolarına iletmek için toplanıyoruz. Ümit ederiz ki bizimle beraber insanlığın sesini ve vicdanını yükseltmeye destek olacak dünya parlamentoları da bu çağrımıza katılır ve hep birlikte harekete geçeriz."