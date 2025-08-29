Fransız Beslenme Derneği (SFN), Fransız Beslenme Federasyonu (FFN), Avrupa Beslenme Dernekleri Federasyonu (FENS) ve Uluslararası Beslenme Bilimleri Birliği (IUNS) tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Beslenme Kongresi, 24-29 Ağustos 2025’te Paris’te gerçekleşti.

Tüm dünyadan alanında uzman bilim insanlarının takip ettiği kongrede beslenme konusu, temel araştırmalardan klinik uygulamalara, epidemiyolojiden sosyal etkilere kadar tüm yönleriyle ele alındı.

Toplumda dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Sabri Ülker Vakfı’nın Bilim Kurulu üyeleri “Türkiye’de Halk Sağlığını İyileştirmeye Yönelik Girişimler” başlıklı bilimsel sempozyumda Vakfın sağlıklı beslenme ve gıda okuryazarlığı alanındaki öncü projelerini katılımcılarla paylaştı.

Sabri Ülker Vakfı’nın eğitim ve iletişim programları anlatıldı

Sempozyumda, Bilim Kurulu üyelerinden Dr.Julian Stowell “Okul Çağı Çocukları İçin Beslenme Eğitimi” başlıklı sunumunda Sabri Ülker Vakfı’nın Milli Eğitim Bakanlığı’yla 14 yıldır sürdürdüğü Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin ayrıntılarını katılımcılarla paylaşırken, Prof.Dr.Serhat Ünal “Sağlık Profesyonelleri için Beslenme ve Beslenme İletişimi Eğitimi” başlığında, Vakfın, Türk İç Hastalıkları ve Uzmanlık Derneği, Aile Hekimleri Federasyonu ve Türk Eczacılar Birliği iş birliğiyle hayata geçirdiği iletişim programına dair bilgilendirmede bulundu.

Prof.Dr.Nur Baran Aksakal, “Gıda ve Beslenme Okuryazarlığının Sürdürülebilir Sağlık Üzerine Etkisi” konulu sunumunda Türkiye’de gıda okuryazarlığına ilişkin çarpıcı verileri aktarırken , Prof.Dr.Zehra Büyüktuncer Demirel ise “Beslenme Okuryazarlığında Kanıta Dayalı Yaklaşımların Önemi” sunumuyla bilimsel sempozyumda yer aldı.

Dr.Talat İçöz: “Bilim temelli vizyonumuzu, uluslararası etkinliklerle paylaşıyoruz”

Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr.Talat İçöz, 15 yıldır sürdürdükleri öncü projelerinin ayrıntılarını, alanında uzman isimlerin yer aldığı uluslararası bir kongrede paylaşmaktan gurur duyduklarını belirtti. İçöz, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Beslenme, gıda ve sağlık gibi toplumsal kalkınmanın en önemli başlıklarında bilim temelli vizyonumuzu paylaşabildiğimiz uluslararası etkinlikler bizim için büyük değer taşıyor. 15. yılımızda, uluslararası platformlarda Bilim Kurulu üyelerimizle yer alarak etki alanımızı genişletiyor, bilimsel bilginin yaygınlaştırılması ve toplum sağlığına yönelik öncü rolümüzü güçlendiriyoruz. 23. Uluslararası Beslenme Kongresi’ni de alanında uzman bilim insanlarıyla buluşarak iş birliği olanaklarını genişlettiğimiz, küresel etkimizi derinleştirdiğimiz bir fırsat penceresi olarak değerlendiriyoruz. Sabri Ülker Vakfı olarak beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin toplumun her kesiminde gelişmesine katkı sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”

Sabri Ülker Vakfı kuruluşunun 15. yılında toplum sağlığına katkıda bulunmayı sürdürüyor

Sabri Ülker Vakfı’nın Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü Türkiye’de temel eğitimde öğrenim gören öğrencilerin, ebeveynlerinin ve öğretmenlerin dengeli beslenme alışkanlıklarının geliştirmesine destek olmayı hedefleyen Yemekte Denge Eğitim Projesi, 14 yılda 7 milyondan fazla kişiye ulaştı. Proje, 25 ilde 250 okulda devam ediyor.

Vakıf, 2022’de bilimsel bilgi iletişiminin öneminden hareketle başlattığı beslenme iletişimi eğitimi programını Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF), Türk İç Hastalıkları ve Uzmanlık Derneği (TİHUD) ve Türk Eczacılar Birliği iş birliğiyle yürütüyor. Eğitim programıyla sağlık profesyonellerinin beslenme konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması hedefleniyor.

Sabri Ülker Vakfı, 15. yılında çocuklara yönelik farkındalık projelerinden yayıncılığa, uluslararası konferanslardan her yıl düzenlediği Bilim Ödülü’ne kadar toplum sağlığı alanındaki kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor.