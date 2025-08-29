Beşiktaş’ta teknik direktörlük koltuğu yeniden değişiyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne karşısında alınan mağlubiyetin ardından siyah-beyazlı yönetim harekete geçti.

SOLSKJAER DÖNEMİ SONA ERDİ

Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lausanne’ye 1-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti. Karşılaşmanın ardından Başkan Serdal Adalı, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’i yönetim kurulu toplantısına çağırdı. Görüşmenin ardından kulüp, Norveçli çalıştırıcı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

SERGEN YALÇIN TESİSLERE GELDİ

Solskjaer ayrılığının hemen ardından Beşiktaş yönetimi, takımın efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile görüşmelere başladı. Bugün Nevzat Demir Tesisleri’ne giriş yapan Yalçın, yeniden Beşiktaş’ın başına geçeceği iddialarını kuvvetlendirdi.

YENİ DÖNEMİN İŞARETİ

Başkan Serdal Adalı, Avrupa’dan eleniş sonrası vakit kaybetmeden Yalçın ile temas kurdu. Kulüp kaynaklarına göre, tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılabileceği belirtildi.