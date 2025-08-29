UEFA Avrupa Ligi lig aşaması kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe, 2. torbadan katıldığı kura sonunda birbirinden zorlu rakiplerle eşleşti. Sarı-lacivertliler, grup aşamasında 8 maç oynayacak.
ASTON VILLA İLK TORBADAN GELDİ
Fenerbahçe’nin rakipleri arasında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, İngiliz temsilcisini sahasında ağırlayacak. İlk torbadan gelen Aston Villa dışında Fenerbahçe’nin rakipleri şöyle:
-
Dinamo Zagreb (deplasman)
-
Ferencvaros
-
Viktoria Plzen (deplasman)
-
Nice
-
FCSB (deplasman)
-
Stuttgart
-
Brann (deplasman)
8 MAÇLIK LİG AŞAMASI
Yeni formatta Fenerbahçe, 4 iç saha ve 4 deplasman olmak üzere toplam 8 maç oynayacak. Lig aşamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki ekipler son 16’ya kalmak için play-off oynayacak. İlk 24 dışında kalan takımlar ise Avrupa’ya veda edecek.
TORBALARDA DURUM
Kura öncesi UEFA Avrupa Ligi torbaları şu şekildeydi:
-
1. Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa
-
2. Torba: Fenerbahçe, Braga, Kızılyıldız, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv
-
3. Torba: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice
-
4. Torba: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmö, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann