UEFA Avrupa Ligi lig aşaması kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe, 2. torbadan katıldığı kura sonunda birbirinden zorlu rakiplerle eşleşti. Sarı-lacivertliler, grup aşamasında 8 maç oynayacak.

ASTON VILLA İLK TORBADAN GELDİ

Fenerbahçe’nin rakipleri arasında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, İngiliz temsilcisini sahasında ağırlayacak. İlk torbadan gelen Aston Villa dışında Fenerbahçe’nin rakipleri şöyle:

Dinamo Zagreb (deplasman)

Ferencvaros

Viktoria Plzen (deplasman) Trabzon, Antalya engelini rahat aştı İçeriği Görüntüle

Nice

FCSB (deplasman)

Stuttgart

Brann (deplasman)

8 MAÇLIK LİG AŞAMASI

Yeni formatta Fenerbahçe, 4 iç saha ve 4 deplasman olmak üzere toplam 8 maç oynayacak. Lig aşamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki ekipler son 16’ya kalmak için play-off oynayacak. İlk 24 dışında kalan takımlar ise Avrupa’ya veda edecek.

TORBALARDA DURUM

Kura öncesi UEFA Avrupa Ligi torbaları şu şekildeydi: