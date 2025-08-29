İş insanı Halit Yukay'ın denizde kaybolması ve sonrasında cansız bedeninin bulunması olayı, pek çok soru işaretini beraberinde getirdi. Yalova'dan Bozcaada'ya yaptığı tekne yolculuğu sırasında yaşananlar, Kıvanç Tatlıtuğ'un son görüşmesi ve gemi mürettebatının ifadeleri, olayın aydınlatılması için kritik bilgiler sunuyor. Bu olayda Halit Yukay'ın başına ne geldiğini ve soruşturmanın nasıl ilerlediğini adım adım inceleyelim.

Halit Yukay Olayının Ana Noktaları

Halit Yukay, 4 Ağustos'ta Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere teknesiyle yola çıktıktan sonra kayboldu.

Parçalanmış teknesi 5 Ağustos'ta Erdek açıklarında bulundu ve 19 gün süren arama çalışmaları sonunda cesedine 68 metre derinlikte ulaşıldı.

Son görüşen kişi Kıvanç Tatlıtuğ, Yukay ile 17.09'da görüştüğünü ve Yukay'ın her şeyin yolunda olduğunu söylediğini belirtti.

Çarptığı iddia edilen kuru yük gemisi mürettebatı, kaza anında mangal yaptıklarını ve çarpışmayı fark etmelerine rağmen bildirimde bulunmadıklarını ifade etti.

Gemi kaptanı tutuklandı ve 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla yargılanıyor; mürettebatın ise suçu bildirmeme durumu da soruşturuluyor.

Halit Yukay'ın Kayboluş Süreci

Yalova'dan Bozcaada'ya doğru yola çıkan iş insanı Halit Yukay'ın denizde kaybolması, herkesi derinden üzdü. Olayın başlangıcı, Yukay'ın 4 Ağustos'ta teknesiyle denize açılmasıyla başlıyor. Ancak kısa süre sonra kendisinden haber alınamayınca endişeler arttı.

Yalova'dan Bozcaada'ya Yolculuk

Halit Yukay, 4 Ağustos günü öğleden sonra Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açıldı. Bu yolculuk, ne yazık ki hayatının son yolculuğu oldu. Kendisinden haber alınamaması üzerine ailesi ve yakınları Sahil Güvenlik ekiplerine başvurdu ve arama çalışmaları derhal başlatıldı.

Tekne Parçalarının Bulunması

Arama çalışmalarının ikinci gününde, yani 5 Ağustos'ta Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında, Kapıdağ Yarımadası Turanköy yakınlarında denizde yüzen tekne parçaları görüldü. Bir ticari gemiden yapılan ihbar üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, parçalanmış ve yarı batık haldeki tekneye ulaştı. Yapılan incelemelerde, bulunan motorun seri numarasının Halit Yukay'ın teknesiyle eşleştiği doğrulandı. Bu bulgu, Yukay'ın teknesinin bir kaza geçirdiğini net bir şekilde ortaya koyuyordu.

Arama ve Kurtarma Çalışmaları

Tekne parçalarının bulunmasının ardından Halit Yukay'ı bulmak için çalışmalar daha da yoğunlaştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın da desteğiyle yürütülen arama kurtarma faaliyetleri tam 19 gün sürdü. Bu süreçte hem deniz yüzeyi hem de su altı detaylı bir şekilde tarandı. Hava koşulları zaman zaman çalışmaları zorlasa da ekipler umutlarını yitirmeden arayışlarını sürdürdü. Nihayetinde, 19 gün süren yoğun çabaların ardından Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un İfadeleri ve Son Görüşme

Halit Yukay'ın kayboluşuyla ilgili soruşturmada, yakın arkadaşı ve aynı zamanda oyuncu olan Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadeleri büyük önem taşıyor. Tatlıtuğ, Yukay ile olaydan hemen önce telefonla konuştuğunu belirtti.

Son Telefon Görüşmesinin Detayları

Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Yukay ile en son 4 Ağustos Pazartesi günü saat 17.09'da WhatsApp üzerinden 37 saniyelik bir görüşme yaptığını ifade etti. Yunanistan'da bulunduğu için bu iletişim kanalını kullandıklarını söyledi. Daha önce saat 14.28'de Yukay'dan bir çağrı aldığını ancak müsait olmadığı için açamadığını, hemen ardından 14.29'da Yukay'dan "Kıvanç selamlar servis geldi. Yarın parçayı gelip takacaklar. Ben de yola çıktım. Yarın yanındayım, çok selamlar" şeklinde bir mesaj aldığını belirtti. Saat 15.10'da Yukay'ı aradığını ancak denizde olduğu için cevap alamadığını, 15.14'te Yukay'ın kendisini geri aradığını ancak yine konuşamadıklarını, karşılıklı meşgul olduklarını söyledi. Son olarak 17.09'da aradığında Yukay'ın telefona cevap verdiğini ve görüşme sırasında sesinin gayet rahat olduğunu, gürültüsüz bir yerden geldiğini aktardı. Yukay'ın kendisine her şeyin yolunda olduğunu, yola çıktığını ve havanın kötü olmadığını, her şeyin iyi gittiğini söylediğini belirtti.

Görüşme Sırasındaki Ses Kaydı

Tatlıtuğ, görüşme sırasında Halit Yukay'ın "Her şey kontrol altında merak etme" demesinin hemen ardından, telefonda bir anda sağanak bir rüzgarın içine girmiş gibi bir ses duyduğunu belirtti. Marmara Adası civarında telefonun bazı yerlerde çekmediğini de ekledi. Bu durumun kendisini ilk başta çok telaşlandırmadığını, çünkü daha önce de aynı rotada tekneyle seyahat ettiklerini ve bazen telefonun çekmediği zamanlar olduğunu söyledi. Ancak Yukay'dan haber alamayınca aramaya ve mesaj göndermeye devam ettiğini, şarjının bitmiş olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Tatlıtuğ'un Endişeleri ve Sonrası

Tatlıtuğ, Yukay'ın telefonlarına cevap vermemesi üzerine Yukay'ın ekibinden Eren'i aradığını ve durumu bildirdiğini söyledi. Eren'in, hattın gitmiş olabileceğini, normalde seyir halindeyken böyle ulaşamama durumlarının az olduğunu ancak telaşlanmamaları gerektiğini belirttiğini aktardı. Tatlıtuğ, iyi bir denizci olan Yukay'ın hava kötü olursa Bozcaada'dan sonra Çeşme'de konaklayabileceği bilgisini de paylaştı. Yukay'a ulaşamayan kişi sayısı artınca gerekli mercilerin bilgilendirildiğini ve o günden beri arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Tatlıtuğ'un ifadelerine göre, Yukay ile son görüştüğü 17.09'dan sonra da defalarca arama ve mesaj göndermeye devam ettiği anlaşıldı.

Kaza Anına İlişkin Gemi Mürettebatının İfadeleri

Kaza anında gemi mürettebatının ne yaptığına dair ifadeler, olayın nasıl geliştiğine dair önemli ipuçları sunuyor. Geminin 'Arel-7' adlı kuru yük gemisi olduğu ve 4 Ağustos'ta Marmara Adası açıklarında Halit Yukay'ın teknesiyle çarpıştığı biliniyor. Mürettebatın ifadelerine göre, çarpışma anında gemideki birçok kişi farklı aktivitelerle meşguldü.

Mürettebatın Mangal Başında Olduğu İddiası

Bazı mürettebat üyeleri, olayın yaşandığı saatlerde geminin sancak kıç tarafında mangal yapıldığını belirtti. Usta gemici İsa Alazoğlu, saat 16.00 sularında mangal hazırlığı yapıldığını ve kendisinin de bu hazırlıklara yardım ettiğini ifade etmiş. Bu durum, olası bir çarpışma anında personelin dikkatini dağıtmış olabileceği ihtimalini akla getiriyor.

Tekne Parçalarını Gördükleri An

Usta gemici Metin Sarı, vardiyasını teslim ettikten sonra geminin başüstünde boya yaptığını ve ardından yemek hazırlığına yardım ettiğini anlatıyor. Sarı, aşağıya tavuk almaya indiği esnada gemide bir titreşim hissettiğini ve yukarı çıktığında denizde yüzen tekne parçaları gördüğünü belirtiyor. Bu parçaları cep telefonuyla kaydettiğini ve yanında ikinci kaptanın da olduğunu ekliyor. Gördüğü parçaların gemi kaptanının bilgisi dahilinde olduğunu ve bu yüzden başka yere bilgi vermediğini de sözlerine ekliyor.

Gemi Personelinin Bilgi Vermemesi

İsa Alazoğlu da benzer bir ifadeyle, denizde tekne parçaları gördüğünde aşağıya yemekhaneye indiğini ve tüm personelin güverteye çıktığını anlatıyor. Gemi biraz ilerledikten sonra manevra yaptığını ve etrafta döndüğünü belirtiyor. Kendisinin de can simidi gördüğünü ancak hiçbir yere haber vermediğini, çünkü kaptanın bu konuda gerekli bildirimi yapacağını düşündüğünü söylüyor. Bu durum, gemi personelinin olayı bildirme konusundaki tereddütlerini veya kaptanın talimatlarını beklediklerini gösteriyor. Gemideki herkesin soruşturma altında olması ve kaptan ile ikinci kaptanın tutuklanması, bu ifadelerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Kaptan ve ikinci kaptanın ifadelerinde, kaza saatlerinde gözcü ve yardımcısının yemeğe indiğini söylemeleri de dikkat çekici bir nokta olarak öne çıkıyor. Bu durum, geminin kontrolünün otomatik pilota bırakılmış olabileceği şüphesini güçlendiriyor.

Halit Yukay'ın Cansız Bedenine Ulaşılması

19 günlük arama çalışmalarının ardından Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan ve teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Yukay'ın bedeni, Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında, denizin 68 metre derinliğinde bulundu.

19 Gün Sonra Cesede Tespit Edilmesi

Halit Yukay'ın kaybolmasının üzerinden tam 19 gün geçmişti. Aramalar, parçalanan teknesinin bulunmasının ardından daha da yoğunlaşmıştı. Nihayetinde, Sahil Güvenlik ekipleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın koordineli çalışmaları sonucunda Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bu acı haber, hem ailesi hem de onu tanıyanlar için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.

68 Metre Derinlikte Bulunan Beden

Tespit edilen ceset, Erdek'in 7 mil açığında, tam olarak 68 metre derinlikteydi. Bu derinlik, arama ve kurtarma çalışmalarını oldukça zorlaştıran bir faktördü. Cesedin bulunduğu noktada, parçalanan tekneye ait motor parçaları ve diğer kalıntılar da tespit edildi. Bu bulgular, kazanın yaşandığı anı anlamak için önemli ipuçları sunuyor.

Cenazenin Çıkarılma Süreci

Cesedin denizden çıkarılması süreci, hassasiyetle yürütüldü. Vücut bütünlüğünün zarar görmemesi için özel bir operasyon planlandı. Deniz Kuvvetleri'nin gelişmiş ekipmanları ve dalgıçları kullanılarak, cenazenin dikkatlice yüzeye çıkarılması hedeflendi. Hava koşulları zaman zaman çalışmaları aksatsa da, ekiplerin azimli çabasıyla bu zorlu görev tamamlandı.

Cesedin çıkarılması sırasında, olası bir hasarı önlemek amacıyla özel bir kaldırma sistemi kullanıldı. Bu, Yukay'ın bedeninin denizden güvenli bir şekilde alınmasını sağladı.

Soruşturma Kapsamındaki Gelişmeler

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında önemli adımlar atıldı. Yalova'da gözaltına alınan kuru yük gemisi kaptanı C.T., savcılığın itirazı üzerine İstanbul'da yeniden yakalanarak tutuklandı. Kaptana yöneltilen suçlama, taksirle ölüme neden olma. Bu tutuklama, olayın ciddiyetini ve soruşturmanın ilerleyişini gösteriyor.

Kuru Yük Gemisi Kaptanı Tutuklandı

Kaza ile ilgili olarak 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, ilk başta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına rağmen savcılık makamının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı ve akabinde tutuklandı. Bu durum, elde edilen yeni delillerin veya ifadelerin kaptanın tutuklanması yönünde bir gereklilik oluşturduğunu düşündürüyor.

Taksirle Ölüme Neden Olma Suçlaması

Kaptana yöneltilen 'taksirle ölüme neden olma' suçu, olayın bir kaza sonucu meydana geldiği ancak bu kazanın kaptanın dikkatsizliği veya tedbirsizliği nedeniyle gerçekleştiği anlamına geliyor. Soruşturma, bu ihmalin boyutlarını ve Halit Yukay'ın ölümündeki rolünü netleştirmeye odaklanıyor.

Mürettebatın Suçu Bildirmeme Durumu

Gemideki diğer mürettebat üyeleri de soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Bazı mürettebat üyelerinin, olayı bildirmeyerek veya eksik bilgi vererek soruşturmayı engellediği iddiaları da soruşturma dosyasında yer alıyor. Bu durum, gemideki herkesin olayın aydınlatılması için işbirliği yapması gerektiği gerçeğini ortaya koyuyor. Hatta bir mürettebatın eşinin 112'yi arayarak eşinin susturulduğunu iddia etmesi ancak sonrasında ifadesini geri çekmesi de dikkat çekici bir detay olarak dosyada bulunuyor.

Geminin ön kısmında tespit edilen sürtme izleri ile Halit Yukay'ın teknesinden alınan boya kalıntılarının kriminal laboratuvarda yapılan incelemeler sonucunda eşleşmesi, soruşturmanın en önemli delillerinden birini oluşturuyor. Bu bulgu, 'Arel 7' gemisinin kaza anında olay yerinde olduğunu ve Yukay'ın teknesiyle temas ettiğini kuvvetle destekliyor. Ayrıca, teknenin 'kara kutusu' olarak nitelendirilen konsol cihazının incelenmek üzere yurt dışına gönderilmesi de olayın tüm detaylarının ortaya çıkarılmasına yönelik bir çaba olarak görülüyor.

Olayın Saatleri ve Çelişkili Bilgiler

Halit Yukay'ın kayboluşuyla ilgili soruşturmada, olay anına dair saatler ve bu saatlere ilişkin verilen ifadeler arasında bazı çelişkiler dikkat çekiyor. Bu durum, olayın tam olarak ne zaman ve nasıl gerçekleştiğine dair kafa karışıklığına yol açıyor.

Tatlıtuğ'un Görüşme Saati

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Yukay ile en son 4 Ağustos Pazartesi günü saat 17.09'da WhatsApp üzerinden 37 saniyelik bir görüşme yaptığını belirtti. Bu görüşmede Yukay'ın sesinin rahat olduğunu ve her şeyin yolunda olduğunu söylediğini ifade etti. Tatlıtuğ, görüşmeden hemen sonra Yukay'ın telefonunun çekmediği bir bölgeye girdiğini düşünerek endişelenmediğini, ancak daha sonra Yukay'a ulaşamayınca durumu bildirdiğini aktardı.

Gemi Personelinin Çarpma Saati İddiaları

Kuru yük gemisi personelinin ifadeleri ise olay saatine dair farklılıklar gösteriyor. Bir usta gemici, öğleden sonra vardiyasını teslim ettikten sonra geminin başüstünde boya yaptığını, ardından yemek hazırlığı sırasında bir titreşim hissettiğini söyledi. Bu titreşimden sonra denizde tekne parçaları gördüğünü belirtti. Başka bir gemici ise saat 16.00 sularında mangal hazırlığı yaparken sancak tarafta su üzerinde dönmüş tekne parçaları gördüğünü ifade etti. Gemi personelinin bu ifadeleri, olası bir çarpışmanın saat 16.00 ile 17.20 arasında gerçekleşmiş olabileceği ihtimalini akla getiriyor.

Kaza Anına Dair Farklı Beyanlar

Geminin kaptanı, kaza saatlerinde gözcüsünün ve yardımcısının yemeğe indiğini belirtse de, mürettebatın ifadeleri arasında yemek hazırlığı ve mangal yapma gibi farklı aktivitelerden bahsedilmesi, kaza anındaki durumun tam olarak ne olduğunu belirsizleştiriyor. Hatta bir mürettebatın eşinin, eşinin çalıştığı geminin bir yere çarptığına dair 112'yi arayarak ihbarda bulunduğu, ancak daha sonra bu ifadesini geri çektiği de soruşturma dosyasına giren bilgiler arasında yer alıyor. Bu durum, gemi personelinin olayla ilgili bilgileri gizlemeye çalıştığı şüphesini güçlendiriyor.

Bu çelişkili ifadeler ve saat bilgileri, olayın aydınlatılması için kritik öneme sahip. Soruşturma makamları, bu farklı beyanları bir araya getirerek gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Tekne Parçaları ve Gemi Arasındaki Bağlantı

Parçalanan Teknenin Motor Seri Numarası

Halit Yukay'ın teknesinin parçalanmasının ardından yapılan incelemelerde, teknenin motor seri numarası gibi kritik bilgiler elde edildi. Bu numaralar, bulunan parçaların Yukay'a ait olup olmadığını kesin olarak belirlemek için kullanıldı. Teknenin hangi parçalarının bulunduğu ve bu parçaların hangi seri numaralarına sahip olduğu, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında önemli bir rol oynadı.

Gemi Boya Kalıntılarının Eşleşmesi

Olayla ilgili en çarpıcı bulgulardan biri, kuru yük gemisinin ön tarafında tespit edilen sürtme izlerindeki boya kalıntıları ile Halit Yukay'ın parçalanan teknesinden alınan örneklerin eşleşmesiydi. Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde yapılan incelemeler sonucunda, geminin hasar gören kısmından alınan mikro düzeydeki örneklerle tekneden alınan örneklerin renk ve katman yapılarının benzer olduğu ortaya çıktı. Bu durum, geminin tekneye çarptığına dair güçlü bir kanıt niteliği taşıyor.

Olay Yeri İncelemeleri ve Raporlar

Soruşturma kapsamında olay yeri detaylı bir şekilde incelendi. Geminin radar hareketleri, seyir güzergahı ve hızına ilişkin veriler toplandı. Ayrıca, geminin İzmit Limanı'na yanaşırken çekilen güvenlik kamerası görüntüleri de incelenerek, geminin ön kısmındaki belirgin izler ve darbe dikkat çekti. Bu incelemeler ve elde edilen raporlar, kazanın nasıl meydana geldiğine dair önemli ipuçları sundu. Geminin 'kara kutusu' olarak bilinen konsol cihazı da detaylı inceleme için yurt dışına gönderildi. Bu cihazdan elde edilecek verilerin, kazanın saatini ve oluş şeklini aydınlatması bekleniyor.

Geminin mürettebatının ifadeleri de bu incelemelerle birlikte değerlendirildi. Bir gemici, yemek hazırlığı sırasında bir titreşim hissettiğini ve sonrasında denizde yüzen tekne parçaları gördüğünü belirtmişti. Bu parçaları cep telefonuyla kaydettiğini ve geminin bu parçaların etrafında manevra yaptığını ifade etti. Bu ifadeler, gemi mürettebatının olaydan haberdar olduğunu ve durumu bildirmeme eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Elde edilen bulgular, Halit Yukay'ın teknesinin kuru yük gemisiyle çarpıştığına dair somut deliller sunuyor. Boya kalıntılarının eşleşmesi ve geminin önündeki sürtme izleri, bu iki araç arasında bir temas olduğunu kuvvetle destekliyor. Soruşturma, bu çarpışmanın nasıl gerçekleştiğini ve gemi mürettebatının bu olaya nasıl tepki verdiğini anlamaya odaklanmış durumda.

Sonuç: Belirsizlikler ve Beklentiler

Halit Yukay'ın denizde kaybolması ve ardından cesedinin bulunması olayı, pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Kıvanç Tatlıtuğ'un son görüşmesi ve gemi mürettebatının ifadeleri arasındaki saat farkları, olayın tam olarak ne zaman ve nasıl gerçekleştiği konusunda kafa karışıklığına yol açtı. Tekne parçalarının bulunması ve ardından Yukay'ın cansız bedenine ulaşılması, uzun süren arama çalışmalarının ardından acı bir son oldu. Cesedin çıkarılması için yapılan hazırlıklar ve hava şartları nedeniyle yaşanan gecikmeler de olayın ne kadar hassas olduğunu gösterdi. Gemi kaptanının tutuklanması ve mürettebat hakkındaki soruşturmalar devam ederken, bu trajik olayın tüm yönleriyle aydınlatılması bekleniyor. Geride kalanlar için ise bu zorlu süreçte adaletin yerini bulması en büyük temennileri.

Sıkça Sorulan Sorular

Halit Yukay ne zaman vefat etti?

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta Yalova'dan Bozcaada'ya teknesiyle giderken kayboldu. 19 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşıldı.

Halit Yukay'ın teknesi neden parçalandı?

Halit Yukay'ın teknesinin, 'Arel-7' adlı kuru yük gemisiyle çarpıştığı tahmin ediliyor. Gemi mürettebatının ifadeleri ve tekne parçalarıyla gemideki boya kalıntılarının eşleşmesi bu ihtimali güçlendiriyor.

Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Yukay ile en son ne zaman konuştu?

Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Yukay ile olay günü saat 17.09'da 37 saniye süren bir telefon görüşmesi yapmış. Görüşmede Yukay'ın 'Her şey kontrol altında' dediği belirtiliyor.

Gemi mürettebatı kazayla ilgili ne dedi?

Bazı gemi mürettebatı, kaza anında mangal yaptıklarını ve çarpışmayı hissetmelerine rağmen hemen müdahale etmediklerini ifade etmişler. Hatta tekne parçalarını gördüklerini ancak kaptana bildirdiklerini söylemişler.

Kuru yük gemisi kaptanı neden tutuklandı?

Kuru yük gemisinin kaptanı, 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla tutuklandı. Kaza anında gemiyi kimin yönettiği ve gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı soruşturuluyor.

Halit Yukay'ın cesedi nerede ve nasıl bulundu?

Halit Yukay'ın cansız bedeni, kaybolduktan 19 gün sonra Marmara Denizi'nde, Erdek ilçesi açıklarında 68 metre derinlikte insansız su altı robotu (ROV) ile tespit edildi. Cenazenin çıkarılması için özel bir operasyon düzenlendi.