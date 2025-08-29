Fenerbahçe Kulübü, Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

1 YILLIK SÖZLEŞMEYE KARŞILIK 15 MİLYON EURO

Mourinho’nun Fenerbahçe ile bir yılı daha bulunan sözleşmesi kapsamında alacağı tazminat 9 milyon euro olarak belirlendi. Teknik heyetiyle birlikte bu tutar yaklaşık 15 milyon euroya ulaşacak.

Portekizli teknik direktör, sarı-lacivertli takımın başında tüm kulvarlarda 62 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

MOURINHO'NUN KARİYERİNDE ALDIĞI TAZMİNATLAR

Jose Mourinho, bugüne kadar çalıştırdığı kulüplerden toplamda yüz milyonlarca euro tazminat aldı. Fenerbahçe ile birlikte kariyerinde tazminatla ayrıldığı yedi kulüp bulunuyor:

CHELSEA (2007): 21 MİLYON EURO

2004-2005 sezonunda Chelsea'nin başına geçen Mourinho, iki yıl üst üste Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. 2007-2008 sezonu başında görevden ayrıldı.

REAL MADRID (2013): 20 MİLYON EURO

İspanyol kulübüyle 3 yıl geçiren Mourinho, 2011-2012 sezonunda LaLiga şampiyonu oldu. 2013 yılında takımdan ayrıldı.

CHELSEA (2015): 14.5 MİLYON EURO

İkinci kez Chelsea'nin başına geçen Mourinho, yeniden şampiyonluk yaşasa da 2015’te kulüple yollarını ayırdı.

MANCHESTER UNITED (2018): 20 MİLYON EURO

Mourinho, İngiliz ekibiyle UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasına rağmen Premier Lig'de istenen başarıyı yakalayamayınca 2018’de gönderildi.

TOTTENHAM (2021): 21 MİLYON EURO

Kupasız geçen Tottenham dönemi, Mourinho'nun kariyerinde kupa kazanamadığı tek dönem oldu. 2021’de görevden alındı.

ROMA (2024): 3.5 MİLYON EURO

Roma ile UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan Mourinho, 2024’te görevinden ayrıldı.

FENERBAHÇE (2025): 15 MİLYON EURO

Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası, Mourinho'nun teknik heyetiyle birlikte alacağı tazminat yaklaşık 15 milyon euroyu bulacak.