Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.

62 MAÇTA 2.02 ORTALAMA

Fenerbahçe’de toplam 62 maça çıkan Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti. 2.02 puan ortalaması yakalayan Portekizli çalıştırıcı, takımın başında son olarak Benfica karşısında alınan mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi’ne veda etmişti.

ALİ KOÇ’UN SEKİZİNCİ TEKNİK DİREKTÖRÜ

Jose Mourinho, Ali Koç döneminde görev yapan sekizinci teknik direktör oldu. Daha önce Philipp Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira, İsmail Kartal ve Jorge Jesus Fenerbahçe’nin başında yer almıştı.

EN KISA SÜREN GÖREVİ FENERBAHÇE’DE

Portekizli teknik adamın kariyerinde en kısa süre çalıştığı kulüp Fenerbahçe oldu. Mourinho; Tottenham’da 86, Porto’da 100, Inter’de 108, Roma’da 113, Manchester United’da 151, Real Madrid’de 178 ve Chelsea’de 328 maçta görev almıştı.