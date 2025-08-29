DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, İmralı Cezaevi'nde gerçekleşen görüşmede Öcalan’a komisyon süreci hakkında bilgi verildiği ifade edildi. Açıklamada, “Demokratik toplum, barış ve entegrasyonun bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu” söylediği aktarıldı.

Görüşmede, sürecin geçirdiği aşamalar ve mevcut duruma ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı, Öcalan’ın “bütün boyutlarda adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşamanın gereğine” vurgu yaptığı belirtildi.

Öcalan ile en son görüşme, 5 Temmuz’da yapılmıştı.

SÜRECİN BAŞLANGICI: BAHÇELİ VE ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Sürecin başlangıcında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 22 Ekim 2024’teki grup toplantısında, “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, TBMM’de konuşsun, örgütün lağvedildiğini haykırsın” demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 30 Ekim’de yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin çağrısına ilişkin “Elini değil, tüm vücudunu taşın altına koydu” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 27 Aralık 2024'te DEM Parti'nin Öcalan’la görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini duyurdu.

Ertesi gün, DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, İmralı Adası’na giderek yaklaşık 4,5 yıl aradan sonra Öcalan ile görüşme gerçekleştirdi.

“PKK ULUS DEVLETÇİ AMAÇTAN VAZGEÇTİ”

DEM Parti'nin açıklamasına göre, Öcalan, PKK'nın “ulus devletçi hedeften vazgeçtiğini” ve “barış ile demokratik toplum hedefinin pozitif entegrasyonalist bir perspektifle mümkün olacağını” dile getirdi.

Bu çağrının ardından, 11 Temmuz’da PKK’lılar Süleymaniye’de teslim ettikleri silahları büyük bir kazanda yakarak imha etti.

TBMM’DE KOMİSYON KURULDU

PKK'nın silah bırakmasının ardından, TBMM'de "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" kuruldu. Şimdiye kadar yedi kez toplanan komisyonda, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri, Barış Anneleri, Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve 10 farklı ilden baro başkanları dinlendi.

Komisyona, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile eski TBMM başkanları da sürece ilişkin görüş sundu.