Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı, temmuzda bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bine geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı yüzde 8 olarak belirlendi.

CİNSİYETE GÖRE İŞSİZLİK DAĞILIMI

Temmuz ayında işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 10,9 olarak hesaplandı.

GENÇ NÜFUSTA DÜŞÜŞ GÖZLENDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 0,9 puan azalarak yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,3, kadınlarda ise yüzde 21,7 seviyesinde gerçekleşti.

VERİLERDE REVİZYON

TÜİK, bazı aylara ilişkin iş gücü istatistiklerinde revizyona gittiğini de duyurdu.