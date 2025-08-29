Haftanın son işlem gününde yatay seyreden spot altın, ons başına 3 bin 412,56 dolar seviyesinde sabit kaldı. Bu ay içinde yüzde 3,9 oranında değer kazanan altın, Perşembe günü 23 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyesi olan 3 bin 423,16 doları test etti. ABD vadeli işlemlerde ise 3 bin 473,70 dolardan alıcı buldu.

GRAM ALTIN ZİRVEYE YAKIN

Gram altın, son günlerde ulaştığı rekorların ardından 4 bin 510 lira seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Değerli metal, daha önce 4 bin 522 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

GÖZLER FED VE PCE VERİSİNDE

Piyasalarda, Fed’in eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimali yüzde 86 seviyesinde fiyatlanıyor. Yatırımcılar, Fed’in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisini bekliyor. Uzman tahminlerine göre çekirdek PCE’nin aylık yüzde 0,3 seviyesinde açıklanması durumunda, faiz indirimi beklentileri desteklenmeye devam edecek.