Record gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe ile Benfica arasında Kerem Aktürkoğlu için yürütülen transfer pazarlıkları, Şampiyonlar Ligi rövanş maçının ardından hız kazandı. Haberde, sarı lacivertli kulübün, Portekiz ekibinin taleplerini karşılamaya çok yaklaştığı ifade edildi.

MİLLİ FUTBOLCU TÜRKİYE'YE DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Aynı haberde, Kerem Aktürkoğlu’nun Türkiye’ye dönmeyi büyük bir heyecanla beklediği ve bavullarını toplamaya başladığı bilgisi yer aldı. Transferin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

FENERBAHÇE’YE GOL ATMIŞTI

Bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta 462 dakika süre alan Aktürkoğlu, tek golünü Fenerbahçe ağlarına gönderdi. Bu golle sarı lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi’ne veda etmişti.

TAKIM ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ

Şampiyonlar Ligi’ndeki Fenerbahçe karşılaşmasının ardından doping testine gittiği için galibiyet fotoğrafında yer almayan Aktürkoğlu’nun takım arkadaşlarıyla vedalaştığı iddia edildi. Haberde, milli futbolcunun bu veda konuşmasında, "Fenerbahçe'ye transferim benim için çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.