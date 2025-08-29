Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında “Randevu Çetesi” başlığıyla çıkan haberlere ilişkin Sağlık Bakanlığı, kamuoyunu bilgilendirme açıklaması yaptı.

“SİSTEMDE ZAFİYET YOK”

Bakanlığın Sağlıklı Çözüm adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır. Bot yazılımlar ve olağan dışı erişim denemelerine karşı gerekli tüm teknik ve güvenlik tedbirleri sürekli olarak alınmakta ve güncellenmektedir” denildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Açıklamada, kullanıcı ve IP bazlı erişim limitleri, CAPTCHA doğrulamaları ve kara listeleme yöntemleri gibi çok yönlü güvenlik önlemlerinin kesintisiz şekilde uygulandığı vurgulandı.

VATANDAŞLARA UYARI

Bakanlık, vatandaşların kişisel bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmamaları gerektiğini hatırlatarak, “Ücret karşılığında randevu alma vaadiyle ortaya çıkan kişi veya gruplara itibar etmeyiniz. Randevu taleplerinizi yalnızca resmi uygulamalar ve kanallar üzerinden yapınız” ifadelerini kullandı.

“GÜVENLİ ERİŞİM İÇİN TEDBİRLER SÜREKLİ GÜNCELLENİYOR”

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların sağlık hizmetlerine güvenli şekilde ulaşabilmesi için tüm teknik tedbirlerin uygulandığını ve sistemin sürekli geliştirildiğini açıkladı.