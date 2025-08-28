Beşiktaş'ın Avrupa kupalarına veda etmesi teknik direktörün sonu oldu. Kulüp, Solskjaer ile yollarını ayırdı.

İlk maçta 1-1 berabere kalan Beşiktaş, rövanşta İsviçre ekibi Lausanne’a evinde 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti. 182 milyon euro kadro değerine sahip Beşiktaş, 39 milyon euroluk rakibine elendi.

“KIRMIZI KARTLA ALAKASI YOK”

Maçın ardından konuşan Solskjaer, gördükleri kırmızı karta tepki gösterdi. Norveçli teknik adam, “Hayal kırıklığı yaşıyorum. Yediğimiz golden, çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum. Hakemle ilgili… Kırmızı kartla yakından uzaktan alakası yok. 10 kişiyle oynamak da zor oluyor” dedi.

“ELEŞTİRİLER NORMAL”

Sonuç alamadıkları için eleştirilerin doğal olduğunu söyleyen Solskjaer, “Benim tek odağım, takımın daha iyi olması için çalışmak. Tabii ki Avrupa’da olmadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Her gün bu kulüp için çalışıyorum ve çabalıyorum” ifadelerini kullandı.

“SORUMLU BENİM”

Sorumluluğu üstlendiğini dile getiren Solskjaer, “Sorumlu benim. Suçu üstleniyorum. Shakhtar Donetsk eşleşmesinde iki maçta da turu geçmeyi hak etmedik. Yeterince fırsat bulamadık. Teknik direktörler kadroyu ve taktiği seçer. Beşiktaş doğru olanı düşünüyorsa istediği inisiyatifi alabilir. Hayatım boyunca pes etmedim. Zorluklarda daha çok savaşırım” diye konuştu.

“OYUNCULARIM HER ŞEYİNİ VERDİ”

Oyuncularını mücadelelerinden ötürü öven Solskjaer, “Oyuncularım savaştı, onlar da hayal kırıklığı yaşıyor. 10 kişiyle 50 dakika oynamak kolay değil. Oyuncularımın her şeyini verdiğini söyleyebilirim” dedi.

“YENİ TRANSFERLER KATKI VERECEK”

Norveçli teknik adam, yeni transferlerin katkı sağlayacağını belirterek, “Başkan da Eduard Graf da iyi iş yapıyor. 7-8 aydır buradayım, geldiğimdeki durumla şu an arasında olumlu fark var. Oyuncularımla ilişkim iyi. Daha iyi bir takım olacağız” şeklinde konuştu.