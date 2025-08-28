Romanya’da Complex Sportiv Craiova’da oynanan karşılaşmayı Alman hakem Daniel Schlager yönetti. Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, 7. dakikada Selke’nin attığı golle 1-0 öne geçti.

CICALDAU VE BAIARAM’DAN GELEN GOLLER

Ev sahibi ekip, 9. dakikada eski Galatasaray ve Konyasporlu Alexandru Cicaldau ile skoru eşitledi. 27. dakikada Ştefan Baiaram, Craiova’yı 2-1 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

OPERİ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Başakşehir’de Operi, 81. dakikada hakeme itirazları nedeniyle üst üste gördüğü sarı kartlarla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

NSIBA SKORU BELİRLEDİ

Aynı dakikada Nsiba, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti ve Craiova skoru 3-1’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele ev sahibinin galibiyetiyle tamamlandı.

AVRUPA SERÜVENİ SONA ERDİ

İstanbul’daki ilk maçı da 2-1 kaybeden Başakşehir, toplamda 5-2’lik skorla elenerek Avrupa kupalarına veda etti.