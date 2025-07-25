Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ve Emlak Konut GYO ortaklığıyla hayata geçirilen yeni finansman modeli olan "Gayrimenkul Sertifikası"nı kamuoyuna duyurdu. Uygulama, peşinat ve kredi yükümlülüklerini karşılayamayan vatandaşların konut sahibi olabilmesi için geliştirildi.

Model, küçük yatırımcıların düşük tutarlarla gayrimenkul projelerine katılımını mümkün kılarken, konuta erişimi kolaylaştırmayı ve kira fiyatlarının dengelenmesini amaçlıyor.

SERTİFİKALAR BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖRECEK

SPK denetimindeki gayrimenkul sertifikaları, isteyen herkesin bütçesine göre satın alabileceği şekilde yapılandırıldı. Sertifikalar, 4-8 Ağustos tarihleri arasında 7 lira 59 kuruş fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz edilecek. 11 Ağustos itibarıyla da Borsa İstanbul üzerinden alım-satımı mümkün olacak.

İLK PROJE: DAMLA KENT EVLERİ

Sistemin ilk uygulaması İstanbul Başakşehir'de inşa edilecek Damla Kent Evleri projesi olacak. Toplam 5 bin 325 konuttan oluşacak projede, ilk etapta 1.540 konut için sertifika satışı yapılacak. İnşaatın 1 Ekim’de başlaması ve 4 Şubat 2029’da tamamlanması planlanıyor.

ÜÇ FARKLI KAZANÇ MODELİ SUNULUYOR

Yatırımcılara üç farklı değerlendirme yöntemi sunuluyor:

Asli Edim (Konut Sahipliği) : Belirli sayıda sertifika biriktiren yatırımcılar, 5 Şubat 2026-4 Ağustos 2028 tarihleri arasında doğrudan konut sahibi olabilecek. İlk kez ev alacaklara destek geliyor İçeriği Görüntüle

Tali Edim (Gelir Ortaklığı) : Yeterli sertifikaya ulaşamayanlar, açık artırma gelirlerinden pay alabilecek. Satılamayan konutlar TOKİ tarafından ekspertiz değerinin yüzde 80’i oranında geri alınacak.

Borsa Alım-Satım: Sertifikalar Borsa İstanbul’da işlem görecek. Yatırımcılar istedikleri zaman alım-satım yapabilecek.

PAYLI MÜLKİYET MÜMKÜN

Sistem, birden fazla kişinin aynı konut için yeterli miktarda sertifika biriktirmesiyle ortak mülkiyeti de mümkün kılıyor. Tapular, hisse oranına göre devredilebilecek.

TÜM TÜRKİYE’DEN KATILIM SAĞLANABİLECEK

Gayrimenkul Sertifikası alımında ikametgah şartı bulunmuyor. Türkiye'nin farklı illerinden yatırımcılar, yetkili aracı kurumlar üzerinden hesap açarak projeye katılım sağlayabilecek.

FİYATLAR DAİREYE GÖRE DEĞİŞECEK

Şerefiye farkı nedeniyle dairelerin fiyatları; konum, kat ve cephe gibi özelliklerine göre farklılık gösterecek. Bu da alınması gereken sertifika sayısını etkileyecek.

KONUT SEÇİMİ PROJE BAŞLADIKTAN 6 AY SONRA

Yeterli sayıda sertifika biriktiren yatırımcılar, projenin 6. ayından itibaren başlayacak asli edim sürecinde başvuru yaparak istedikleri konutu seçebilecek.

MODEL TÜM TÜRKİYE’YE YAYGINLAŞACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Emlak Konut GYO tarafından yapılan açıklamalara göre, bu modelin ilerleyen dönemde Türkiye’nin farklı illerindeki projelerde de uygulanması hedefleniyor.