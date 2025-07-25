Küresel piyasalarda güvenli liman olarak görülen altına olan talep, ABD ile ticaret ortakları arasındaki müzakerelerde sağlanan ilerleme sinyalleriyle azaldı. Bu gelişme, altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Öte yandan, dolardaki zayıf seyir fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

ONS FİYATI DÜŞTÜ, HAFTALIK ARTIŞ KORUNDU

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,1 gerileyerek 3.363,91 dolara düştü. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,2 azalarak 3.365,50 dolardan işlem gördü. Buna rağmen altın, haftalık bazda yüzde 0,4 değer kazandı.

GRAM ALTINDA GÜNLÜK KAYIP

Türkiye piyasalarında gram altın, haftanın son işlem gününe yüzde 0,7 oranında düşüşle başladı. Gram altın, 4.381 lira seviyesinden işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İç piyasada altın türlerinin güncel fiyatları şöyle: