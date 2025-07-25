Küresel piyasalarda güvenli liman olarak görülen altına olan talep, ABD ile ticaret ortakları arasındaki müzakerelerde sağlanan ilerleme sinyalleriyle azaldı. Bu gelişme, altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Öte yandan, dolardaki zayıf seyir fiyatlardaki düşüşü sınırladı.
ONS FİYATI DÜŞTÜ, HAFTALIK ARTIŞ KORUNDU
Spot altının ons fiyatı yüzde 0,1 gerileyerek 3.363,91 dolara düştü. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,2 azalarak 3.365,50 dolardan işlem gördü. Buna rağmen altın, haftalık bazda yüzde 0,4 değer kazandı.
GRAM ALTINDA GÜNLÜK KAYIP
Türkiye piyasalarında gram altın, haftanın son işlem gününe yüzde 0,7 oranında düşüşle başladı. Gram altın, 4.381 lira seviyesinden işlem görüyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
İç piyasada altın türlerinin güncel fiyatları şöyle:
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Çeyrek altın: 7.201 TL
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Yarım altın: 14.402 TL
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Tam altın: 28.642,32 TL
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Cumhuriyet altını: 28.672 TL
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Gremse altın: 71.825,45 TL
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Ons altın: 3.362,37 dolar